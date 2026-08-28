BILBOKO ASTE NAGUSIA
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Aste Nagusiko egun handia ospatuko dute Bilbon gaur, musikaz, gastronomiaz eta jarduera ugariz betetako egitarauarekin

Martin Urrutia izango da protagonista gauerdian Europa parkean, Los40 Sessions Aste Nagusia ekimenaren eskutik. Musika-programazioak beste hitzordu nagusi bat izango du 23:30ean Pergolan, Amistades Peligrosas taldearekin; Abandoibarran, berriz, Cobardes taldea arituko da.

Aste Nagusia Bilbao 2026
2026ko Aste Nagusia. Argazkia: Bilboko Udala

EITB

Azken eguneratzea

Aste Nagusiko egun handia ospatuko dute Bilbon ostiral honetan, abuztuak 28, adin guztientzako proposamenez betetako egitarauarekin. Gastronomia eta kultura uztartuko dira egun osoan zehar, kale-ikuskizunekin eta zuzeneko musikarekin batera. Gauean, berriz, hainbat hitzorduk hiriko txoko askotara eramango dute jai-giroa.

Gastronomia, guztiontzat

Hala, bakailaoa pil-pilean izango da protagonista ostiral goizean Areatzan, Gastronomia Lehiaketan. Eguerdian, haurrentzako sukaldaritza tailer batez gozatu ahal izango dute etxeko gazteek, gilda bat egiten ikasteko.

Halaber, txikienek erraldoi eta buruhandien kalejirarekin gozatzeko aukera izango dute, txistulari eta gaitariekin batera, Euskal Museotik abiatuta. Haurrentzako proposamenek lekua izango dute Casilda Iturrizar parkean ere, txikigunean.

Musika, protagonista nagusia

Musika ere izango da protagonista gaurkoan, bilbainadak, bertsolariak eta Bilboko Udal Musika Bandara entzuteko aukera izango baita goizean. Plaza Biribilean, berriz, berbena izango da 20:00etatik 23:00etara, La Fania taldearen eskutik.

Martin Urrutia izango da protagonista gauerdian Europa parkean, Los40 Sessions Aste Nagusia ekimenaren eskutik. Musika-programazioak beste hitzordu nagusi bat izango du 23:30ean Pergolan, Amistades Peligrosas taldearekin; Abandoibarran, berriz, Cobardes taldea arituko da.

Kirola eta bolbora, gaua argitzeko

Horrez gain, herri kirolak izango dira eguerdian Arriaga plazan, kale antzerkia Bizikidetza plazan, hiri krosa jendetsua arratsaldean eta euskal dantza erakustaldia Gas plazan. Ondoren, 20:00etan, erromeria eta larrain dantza izango dira.

21:00etan, Arriaga Plazan ohiko zezensuzkoa izango da, eta piroteknia ikuskizun handia, berriz, 22:30ean, Bilbao Hiria Su Artifizialen Nazioarteko XXXIV. Lehiaketarekin. Bariko (Italia) Maxima Fireworks piroteknia-etxea arituko da gaur.

Aste Nagusia Bilbao 2026
Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2026 Jaiak Aisia Gizartea

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