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68 urteko gidari bat hil da N-121 errepidean, kamioi bat aurrez aurre jota

Ezbeharra 20. kilometroan gertatu da, Unzue parean.

EITB

Azken eguneratzea

68 urteko gizon bat hil da ostegun arratsaldean N-121 errepidean, 20. kilometroan, Unzue parean, izandako zirkulazio-istripu batean.

Ezbeharra 17:45ean gertatu da, hildakoaren autoak eta kamioi batek aurrez aurre jo dutenean.

Istripuaren ondorioz errepidea itxita dago bi noranzkoetan, eta Guardia Zibilaren atestatuen atala gertakariaren eginbideez arduratzen ari da.

Nafarroa Trafiko Istripuak Gizartea

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