68 urteko gidari bat hil da N-121 errepidean, kamioi bat aurrez aurre jota
68 urteko gizon bat hil da ostegun arratsaldean N-121 errepidean, 20. kilometroan, Unzue parean, izandako zirkulazio-istripu batean.
Ezbeharra 17:45ean gertatu da, hildakoaren autoak eta kamioi batek aurrez aurre jo dutenean.
Istripuaren ondorioz errepidea itxita dago bi noranzkoetan, eta Guardia Zibilaren atestatuen atala gertakariaren eginbideez arduratzen ari da.
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