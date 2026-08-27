Fallece un conductor de 68 años al chocar frontalmente con un camión en la N-121
Un hombre de 68 años ha fallecido este jueves por la tarde en un accidente de tráfico en la carretera N-121, en el kilómetro 20, a la altura de Unzué.
El siniestro ha ocurrido sobre las 17:45 horas, cuando el coche del fallecido ha chocado frontalmente con un camión.
La carretera está cortada al tráfico en ambos sentidos a causa del accidente. La sección de atestados de Guardia Civil se encarga de las diligencias del suceso.
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