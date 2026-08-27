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Fallece un conductor de 68 años al chocar frontalmente con un camión en la N-121

El siniestro se ha producido en el kilómetro 20, a la altura de Unzué.
Euskaraz irakurri: 68 urteko gidari bat hil da N-121 errepidean, kamioi bat aurrez aurre jota

EITB

Última actualización

Un hombre de 68 años ha fallecido este jueves por la tarde en un accidente de tráfico en la carretera N-121, en el kilómetro 20, a la altura de Unzué.

El siniestro ha ocurrido sobre las 17:45 horas, cuando el coche del fallecido ha chocado frontalmente con un camión.

La carretera está cortada al tráfico en ambos sentidos a causa del accidente. La sección de atestados de Guardia Civil se encarga de las diligencias del suceso.

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CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes acampan en la playa de El Trampolín, en Ceuta, este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan
18:00 - 20:00
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Noche de disturbios en Ceuta, con doce migrantes detenidos, cuatro militares heridos y ataques y hostigamiento de ceutís a personas migrantes

Sobre las 05:30 de la madrugada un grupo de 30 o 40 personas migrantes ha rodeado un vehículo militar y ha comenzado a arrojar piedras de grandes dimensiones, hiriendo a los cuatro militares y dejando el vehículo muy dañado. Antes, cientos de ceutís, que habían protestado frente a la Delegación del Gobierno, acudieron en masa a la playa de Benítez, donde hostigaron a los migrantes y terminaron arrojando mantas, colchones y otras pertenencias de los migrantes al mar.

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