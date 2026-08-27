El lehendakari convocará a partidos y agentes socioeconómicos en septiembre para abordar economía, autogobierno y vivienda

El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado este jueves que convocará a partidos políticos y agentes socioeconómicos en la primera quincena de septiembre, en torno a tres ámbitos de trabajo: economía, autogobierno y vivienda. El anuncio lo ha realizado tras el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, en el Palacio Miramar de San Sebastián.

En su intervención, Pradales se ha comprometido en “responder a las preocupaciones de la ciudadanía vasca" y "seguir preparando nuestro país para el futuro”, manteniendo así el foco “en lo que verdaderamente importa”.

Tres ámbitos de trabajo

El primero de los asuntos que abordarán en estos encuentros será la situación económica y las perspectivas de futuro para el crecimiento y el empleo. En este marco, Pradales compartirá también las directrices generales de cara al proyecto de presupuestos de 2027.

El segundo asunto será el “fortalecimiento y ampliación” del autogobierno vasco, en “un curso clave” de carácter marcadamente legislativo para “ampliar o renovar las capacidades normativas de Euskadi en 13 materias”. Pradales también dará cuenta de la situación de las negociaciones con el Gobierno español de cara a completar el Estatuto de Gernika.

El tercero será el problema con la falta de vivienda disponible y su precio. Compartirán las principales líneas sobre el Fondo Social de Vivienda, que tratará de sumar la inversión pública con la aportación privada. También conversarán sobre industria y euskera, entre otros asuntos.