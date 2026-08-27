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El lehendakari convocará a partidos y agentes socioeconómicos en septiembre para abordar economía, autogobierno y vivienda

El objetivo de esta nueva ronda de contactos, similar a la realizada en 2024, es afrontar la segunda parte de la legislatura “desde el dialogo y la búsqueda de acuerdos” entre diferentes. Por otro lado, el lehendakari ha lamentado la falta de cooperación en la crisis humanitaria y política de Ceuta.

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SAN SEBASTIÁN, 27/08/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha comparecido este jueves tras presidir la primera reunión del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico vasco después de las vacaciones de verano que, como cada año, tiene lugar en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
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Euskaraz irakurri: Lehendakariak alderdiak eta eragile sozioekonomikoak biltzera deituko ditu irailean, ekonomiaz, autogobernuaz eta etxebizitzaz aritzeko

EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales ha anunciado este jueves que convocará a partidos políticos y agentes socioeconómicos en la primera quincena de septiembre, en torno a tres ámbitos de trabajo: economía, autogobierno y vivienda. El anuncio lo ha realizado tras el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, en el Palacio Miramar de San Sebastián.

En su intervención, Pradales se ha comprometido en “responder a las preocupaciones de la ciudadanía vasca" y "seguir preparando nuestro país para el futuro”, manteniendo así el foco “en lo que verdaderamente importa”.

Tres ámbitos de trabajo

El primero de los asuntos que abordarán en estos encuentros será la situación económica y las perspectivas de futuro para el crecimiento y el empleo. En este marco, Pradales compartirá también las directrices generales de cara al proyecto de presupuestos de 2027.

El segundo asunto será el “fortalecimiento y ampliación” del autogobierno vasco, en “un curso clave” de carácter marcadamente legislativo para “ampliar o renovar las capacidades normativas de Euskadi en 13 materias”. Pradales también dará cuenta de la situación de las negociaciones con el Gobierno español de cara a completar el Estatuto de Gernika.

El tercero será el problema con la falta de vivienda disponible y su precio. Compartirán las principales líneas sobre el Fondo Social de Vivienda, que tratará de sumar la inversión pública con la aportación privada. También conversarán sobre industria y euskera, entre otros asuntos.

SAN SEBASTIÁN, 27/08/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), ha dado inicio este jueves al curso político vasco con su tradicional intervención tras presidir la primera reunión del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico vasco después de las vacaciones de verano que, como cada año, tiene lugar en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta

Fortalecer el diálogo entre diferentes

El objetivo de esta nueva ronda de contactos, similar a la ya realizada en 2024, es afrontar la segunda parte de la legislatura “desde el dialogo y la búsqueda de acuerdos” entre diferentes, dejando de lado “conflictos estériles que en nada benefician a la ciudadanía vasca”, e impulsando nuevos espacios de participación y negociación.

En este contexto, el lehendakari ha mostrado su deseo de favorecer acuerdos más allá de las actuales mayorías parlamentarias. “Ante un escenario de máxima incertidumbre internacional y ante el nuevo ciclo electoral que se abrirá en 2027, es necesario compartir el diagnóstico de situación, reforzar el clima de diálogo y favorecer la búsqueda de acuerdos en Euskadi”, ha subrayado.

Crisis humanitaria de Ceuta

Asimismo, el lehendakari ha lamentado la falta de acuerdos y cooperación para afrontar de forma debida la crisis humanitaria y política de Ceuta. Una gestión, en la que “estamos viendo una Europa ausente, un Gobierno que no ha respondido de forma eficaz, y una oposición que no está a la altura”.

Por ello, Pradales ha hecho un llamamiento a todas las partes implicadas para dar una respuesta “eficaz y humana” a esta crisis migratoria. “Esto significa celeridad, transparencia, colaboración y unidad”, ha dicho.

SAN SEBASTIÁN, 27/08/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha dado inicio este jueves al curso político vasco con su tradicional intervención tras presidir la primera reunión del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico vasco después de las vacaciones de verano que, como cada año, tiene lugar en San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Imanol Pradales Partidos Políticos Política

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