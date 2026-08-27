Noche de disturbios en Ceuta, con doce migrantes detenidos, cuatro militares heridos y ataques y hostigamiento de ceutís a personas migrantes
Sobre las 05:30 de la madrugada un grupo de 30 o 40 personas migrantes ha rodeado un vehículo militar y ha comenzado a arrojar piedras de grandes dimensiones, hiriendo a los cuatro militares y dejando el vehículo muy dañado. Antes, cientos de ceutís, que habían protestado frente a la Delegación del Gobierno, acudieron en masa a la playa de Benítez, donde hostigaron a los migrantes y terminaron arrojando mantas, colchones y otras pertenencias de los migrantes al mar.
La noche ha sido larga y muy tensa en Ceuta, una noche de protestas y disturbios que se ha saldado con cuatro militares heridos, doce migrantes detenidos y el hostigamiento a migrantes por parte de cientos de cidadanos ceutíes.
Como en días anteriores, miles de ceutíes se concentraron el miércoles por la tarde ante la sede de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma para exigir la expulsión de los inmigrantes que permanecen en las calles y reclamar la dimisión de los responsables políticos, en una nueva protesta marcada por la tensión y la crispación tras 27 días de crisis migratoria.
En la movilización se corearon consignas contra el Gobierno español y contra su delegado en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, al que reclamaron su salida, además de pedir la dimisión del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La movilización puso de manifiesto el grado de tensión social que atraviesa Ceuta, donde las protestas ciudadanas se han convertido en una constante desde el inicio de la crisis, con concentraciones diarias ante la Delegación del Gobierno.
Cuatro militares heridos
A esa tensión se sumaron, ya de noche, otros disturbios y altercados. En uno de ellos, un vehículo militar con cuatro militares dentro ha sido apedreado por migrantes, resultando heridos los cuatro efectivos.
Según fuentes policiales, sobre las 05.30 horas, en la zona de Benzú, un grupo de entre 30 y 40 personas ha rodeado el vehículo en el que viajaban cuatro militares y han comenzado a lanzar piedras de grandes dimensiones.
Los militares han conseguido huir, con lesiones por las que han tenido que ser atendidos, y han dado aviso al 112, lo que ha permitido movilizar a efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han detenido a doce personas de nacionalidad marroquí que habían huido. Algunos de los implicados han intentado escapar por mar, lo que ha obligado al Servicio Marítimo de la Guardia Civil a intervenir en la zona.
Hostigamiento a migrantes
Antes de este ataque, cientos de vecinos ceutís han protagonizado varios disturbios y altercados. Tras la manifestación, alrededor de cuatrocientas personas se dirigieron en masa hacía la playa del Trampolín, y, según las fuentes policiales, intentaron agredir a los migrantes con los que se iban cruzando.
Las fuerzas de seguridad consiguieron evitar que entrasen gracias a un amplio despliegue y al lanzamiento de salvas, pero otro grupo accedió a playa Benítez, en la que también acampan cientos de migrantes.
Allí, los vecinos hostigaron a los migrantes y terminaron, destrozando y arrojando al mar mantas, colchones y otras pertenencias que se encontraban en la arena, mientras que los agentes tuvieron que lanzar salvas y botes de humo.
Los disturbios se extendieron durante varias horas por distintos puntos de la ciudad y causaron cortes de tráfico y lanzamiento de contenedores en zonas como Zurrón.
La Policía Nacional y la Policía Local desplegaron un amplio dispositivo para acompañar los desplazamientos y evitar que las protestas derivaran en nuevos enfrentamientos o alteraciones de mayor gravedad.
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