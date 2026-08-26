Un circo con animales salvajes desata la polémica entre los vecinos de Urruña
Los vecinos de la localidad labortana de Urruña se muestran molestos por la instalación de un circo que utiliza animales salvajes en sus espectáculos. El circo llegó al municipio el 16 de agosto y alquiló un terreno privado a un agricultor de la zona, sin solicitar la correspondiente licencia al Ayuntamiento.
A pesar de que en Francia aún no está prohibido utilizar animales salvajes en los circos —la prohibición entrará en vigor en 2029—, los vecinos se muestran disgustados por su presencia en este espectáculo.
La forma en la que se han colocado los carteles que anuncian el circo también ha generado malestar entre los residentes, que acusan a los responsables de haber colocado numerosos carteles de manera inadecuada y fuera de los espacios habilitados para ello.
A pesar de la polémica desatada en la localidad y en las redes sociales, el circo seguirá ofreciendo espectáculos diariamente hasta este sábado.
Te puede interesar
Unas 50 personas resultan heridas tras explotar varios cohetes durante el chupinazo de Noáin
Tres personas han sido trasladadas al hospital con quemaduras, aunque a lo largo de la tarde, dos de ellas han recibido el alta. Otras 47 personas han sido atendidas en el lugar. Las fiestas de la localidad navarra continúan con su programación prevista.
EITB, nominada a los premios Prix Europa por su proyecto multiplataforma sobre el eclipse solar
La iniciativa ‘Eclipse Total de Sol’ de EITB competirá en la categoría Digital Media de uno de los premios audiovisuales más prestigiosos de Europa.
Momentos de tensión durante las bilbainadas de la Pérgola entre los técnicos en huelga y los espectadores
Los piquetes de técnicos en huelga se han acercado hasta la Pérgola de Bilbao durante las bilbainadas para reivindicar su derecho a huelga, lo que ha cabreado a los espectadores porque no les dejaban escuchar las canciones. Se han vivido momentos de tensión entre los huelguistas y varias personas que estaban de espectadoras.
Cierres al tráfico en la autovía de Deskarga este miércoles a partir de las 21:00 horas
Los trabajos en un túnel de la AP-636 obligarán a los usuarios a utilizar las salidas 19 ó 21, en función del sentido de la marcha, para atravesar Bergara por la GI-627.
La Tierra teñirá de rojo la Luna en el eclipse parcial de este viernes
El momento álgido será a las 06:12:53 de este 28 de agosto, cuando la sombra terrestre cubrirá el 93 % del disco lunar.
Un Bizkaibus arde de madrugada en plena calle en Santurtzi
El incendio se ha producido de madrugada, debido a una avería mecánica, en la calle Las Viñas de la localidad vizcaína, y ha generado una gran humareda, sin causar daños personales.
CCOO: “Somos el primer sindicato que ha instado a la Administración General del Estado a dirigirse en euskera a la ciudadanía de Euskadi”
En declaraciones a Radio Euskadi, Santi Martínez, secretario general de CCOO en Euskadi, asegura que el sindicato ha llevado al debate de la Ley de Empleo Público diferentes medidas de impulso del euskera, después de constatar que el 90% de los parados no conoce este idioma. Entre ellas se halla la solicitud de que Administración General del Estado se dirija en euskera a la ciudadanía de Euskadi o la gratuidad en el aprendizaje de euskera hasta el nivel C1.
Un total de 14 detenidos, dos por tocamientos, y dos policías heridos en la cuarta jornada de Aste Nagusia de Bilbao
En concreto, la Policía Municipal ha llevado a cabo 10 detenciones dentro del recinto festivo y cuatro fuera de este. Se han presentado 64 denuncias, de ellas 50 por hurto. Dos agentes han resultado heridos y uno de ellos ha tenido que abandonar el servicio.
ETS pone a cantar y bailar a miles de fans en el Parque Europa de Bilbao
La banda liderada por Iñigo Etxezarreta congregó a miles de personas en el Parque Europa de Bilbao este martes de Aste Nagusia. A parte de sus ya conocidísimas canciones, el grupo se animó a cantar el tema de las fiestas de Bilbao y el público respondió con sus pañuelos al viento.. En un principio, el concierto debía realizarse este miércoles, pero la banda decidió adelantar un día el concierto debido a la huelga de técnicos de espectáculos de Euskadi convocada para este miércoles.