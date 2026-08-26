POLÉMICA
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Un circo con animales salvajes desata la polémica entre los vecinos de Urruña

El circo se instaló sin permiso del Ayuntamiento el 16 de agosto, y ofrecerá espectáculos todas las tardes hasta este sábado.
Imagen de algunos de los animales del circo instalado en Urruña.
Euskaraz irakurri: Animalia basatiekin egindako zirku batek polemika piztu du Urruñako herritarren artean

EITB

Última actualización

Los vecinos de la localidad labortana de Urruña se muestran molestos por la instalación de un circo que utiliza animales salvajes en sus espectáculos. El circo llegó al municipio el 16 de agosto y alquiló un terreno privado a un agricultor de la zona, sin solicitar la correspondiente licencia al Ayuntamiento.

A pesar de que en Francia aún no está prohibido utilizar animales salvajes en los circos —la prohibición entrará en vigor en 2029—, los vecinos se muestran disgustados por su presencia en este espectáculo.

La forma en la que se han colocado los carteles que anuncian el circo también ha generado malestar entre los residentes, que acusan a los responsables de haber colocado numerosos carteles de manera inadecuada y fuera de los espacios habilitados para ello.

A pesar de la polémica desatada en la localidad y en las redes sociales, el circo seguirá ofreciendo espectáculos diariamente hasta este sábado. 

Animales Sociedad

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