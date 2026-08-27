15 personas detenidas en el quinto día de la Aste Nagusia de Bilbao, entre ellas una por violencia de género

Un total de 15 personas han sido detenidas por la Policía Municipal en el balance policial de la quinta jornada de la Aste Nagusia de Bilbao, entre ellos uno por violencia de género y otro por tocamientos, según han informado fuentes municipales. De los arrestos totales, diez se registraron en el interior del recinto festivo y los cinco restantes en el exterior.

En el desglose de los incidentes ocurridos dentro del recinto, los agentes arrestaron a tres personas por delitos de hurto o robo, a dos por atentado contra la autoridad y a una por resistencia grave. En el ámbito de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, se notificó la detención de un individuo por violencia de género y de otro por tocamientos. El balance del recinto festivo se cerró con un arrestado por estafa y otro por tráfico de drogas.

Por otra parte, las actuaciones fuera del recinto se saldaron con cinco detenidos adicionales: tres de ellos por hurtos y robos, uno por un delito de lesiones y un último implicado en tráfico de sustancias estupefacientes. Además del volumen de detenciones, las fuerzas de seguridad locales tramitaron un total de 50 denuncias en un solo día, de las cuales 36 correspondieron a hurtos.