15 pertsona atxilotu dituzte Bilboko Aste Nagusiaren bosgarren egunean, horietako bat genero-indarkeriagatik
Jaien erdira iritsita, atzo, asteazkena, hamar atxiloketa egin ziren jaigunean eta, beste bost, hortik kanpo. Guztira berrogeita hamar salaketa zenbatu dira.
Udaltzaingoak guztira 15 pertsona atxilotu ditu Bilboko Aste Nagusiaren bosgarren egunean, Udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Atxiloketa guztietatik hamar jaigunearen barruan gertatu dira, eta gainerako bostak kanpoaldean.
Jaigunean izandako atxiloketetatik hiru lapurretak tarteko izan dira, bi agintarien aurkako atentatuagatik eta bat erresistentzia larriagatik. Gainera, gizonezko bat atxilotu dute genero-indarkeriagatik eta beste bat ukituengatik. Beste bat iruzurra egin izana leporatuta eraman dute atxilo, eta azkena droga-trafikoagatik atxilotu dute.
Bestalde, jai esparrutik kanpo, beste bost pertsona atxilotu dituzte: horietako hiru lapurretengatik, bat zauriak eragiteagatik eta azkena droga-trafikoagatik.
Gainera, tokiko segurtasun indarrek 50 salaketa bideratu dituzte egun bakar batean, eta horietatik 36 lapurretengatik izan dira.
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