Pertsona talde batek migratzaileen asentamendu baten zati bati su eman dio Ceutan
Azken egunotan protesta ugari egin dituzte Ceutako hainbat puntutan, eta migratzaileen kanpamenduetara joan-etorriak ere egin dituzte. Polizia Nazionalak esku hartu behar izan du hainbatetan, zuzeneko liskarrak saihesteko.
Tentsioa eta protestak areagotu egin dira Ceutan. Manifestari talde batek pertsona migratzaileen kanpaleku bati su eman dio ostegun honetan hondartza batean. Gainera, lehenago, Gurutze Gorriko kamioi bati Tranpolin hondartzan sartzea galarazi dio.
Manifestariek Espainiako bandera handi bat eraman dute, eta "Ceuta ez da saltzen, Ceuta defendatzen ari da", "inbaditzaileak, kanpora" eta beste mezu batzuk oihukatu dituzte, migratzaileak hirian egotearen eta Espainiako Gobernuak krisia kudeatzearen aurka.
Horren aurrean, inguruan zeuden pertsona migratzaileek ihes egin dute.
Protestaren une batean, parte-hartzaile batzuek su eman diete hondartzan jarritako lastozko bi itzalkini, eta, ondorioz, ke-zutabe handi bat eta nahasmen uneak sortu dira inguruan.
Hondartzetako tentsioa Ceutako hainbat puntutan azken egunotan izan diren protestei gehitu behar zaie; izan ere, Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean elkarretaratze jendetsuak egin dira eta migratzaileen asentamenduetara joan dira. Polizia Nazionalak ere parte hartu du protestetan, zuzeneko liskarrak saihesteko.
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