Migrazio-krisia

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Pertsona talde batek migratzaileen asentamendu baten zati bati su eman dio Ceutan

Azken egunotan protesta ugari egin dituzte Ceutako hainbat puntutan, eta migratzaileen kanpamenduetara joan-etorriak ere egin dituzte. Polizia Nazionalak esku hartu behar izan du hainbatetan, zuzeneko liskarrak saihesteko. 

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Polizia Nazionaleko agenteak erre duten kanpamenduaren ondoan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tentsioa eta protestak areagotu egin dira Ceutan. Manifestari talde batek pertsona migratzaileen kanpaleku bati su eman dio ostegun honetan hondartza batean. Gainera, lehenago, Gurutze Gorriko kamioi bati Tranpolin hondartzan sartzea galarazi dio.

Manifestariek Espainiako bandera handi bat eraman dute, eta "Ceuta ez da saltzen, Ceuta defendatzen ari da", "inbaditzaileak, kanpora" eta beste mezu batzuk oihukatu dituzte, migratzaileak hirian egotearen eta Espainiako Gobernuak krisia kudeatzearen aurka.

Horren aurrean, inguruan zeuden pertsona migratzaileek ihes egin dute.

Protestaren une batean, parte-hartzaile batzuek su eman diete hondartzan jarritako lastozko bi itzalkini, eta, ondorioz, ke-zutabe handi bat eta nahasmen uneak sortu dira inguruan.

Hondartzetako tentsioa Ceutako hainbat puntutan azken egunotan izan diren protestei gehitu behar zaie; izan ere, Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean elkarretaratze jendetsuak egin dira eta migratzaileen asentamenduetara joan dira. Polizia Nazionalak ere parte hartu du protestetan, zuzeneko liskarrak saihesteko.

Espainia Migrazioa Gizartea

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CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes acampan en la playa de El Trampolín, en Ceuta, este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan
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ZUZENEAN
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Istilu-gaua Ceutan: hamabi migratzaile atxilotuta, lau militar zaurituta eta ceutarren erasoak eta jazarpena migratzaileei

Goizaldeko 05:30ak aldera, 30 edo 40 laguneko migratzaile talde batek ibilgailu militar bat inguratu eta harrika jo du. Barruan zihoazen lau militarrak zauritu dituzte eta ibilgailua oso kaltetuta dago. Aurretik, Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean arratsaldean protesta egin zuten ehunka ceutar Benitez hondartzara joan ziren tropelean, eta han migratzaileak jazarri zituzten eta haien mantak, koltxoiak eta bestelako ondasunak itsasora bota zituzten.

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