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Elkarretaratze jendetsua Donostian Kaleko Afari Solidarioak ekimenaren alde

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ehunka pertsonak bat egin dute ostegun honetan Donostiako Kaleko Afari Solidarioak (KAS) kolektiboak Gipuzkoako hiriburuko Alde Zaharretik orgatxoekin paseatzeko egin duen deiarekin. Baliabiderik ez duten pertsonei ogitartekoak banatzen ari zaizkien pertsonak Udaltzaingoaren aldetik "identifikatuak eta zehapenekin mehatxatuak" izaten ari direla salatu dute.

Gipuzkoa Donostia Gizartea

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CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes acampan en la playa de El Trampolín, en Ceuta, este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Istilu-gaua Ceutan: hamabi migratzaile atxilotuta, lau militar zaurituta eta ceutarren erasoak eta jazarpena migratzaileei

Goizaldeko 05:30ak aldera, 30 edo 40 laguneko migratzaile talde batek ibilgailu militar bat inguratu eta harrika jo du. Barruan zihoazen lau militarrak zauritu dituzte eta ibilgailua oso kaltetuta dago. Aurretik, Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean arratsaldean protesta egin zuten ehunka ceutar Benitez hondartzara joan ziren tropelean, eta han migratzaileak jazarri zituzten eta haien mantak, koltxoiak eta bestelako ondasunak itsasora bota zituzten.

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