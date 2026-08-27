Multitudinaria concentración en San Sebastián a favor de la iniciativa Kaleko Afari Solidarioak
Centenares de personas se han sumado este jueves al llamamiento del colectivo Kaleko Afari Solidarioak (KAS) de San Sebastián a pasear por la Parte Vieja de la capital guipuzcoana con carros de la compra para denunciar que las personas que están repartiendo bocadillos a personas sin recursos están siendo "identificadas y amenazadas con sanciones" por parte de la Guardia Municipal. El Ayuntamiento prohibió a este colectivo repartir este tipo de cenas solidarias.
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