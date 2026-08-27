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Multitudinaria concentración en San Sebastián a favor de la iniciativa Kaleko Afari Solidarioak

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Euskaraz irakurri: Elkarretaratze jendetsua Donostian Kaleko Afari Solidarioak ekimenaren alde

EITB

Última actualización

Centenares de personas se han sumado este jueves al llamamiento del colectivo Kaleko Afari Solidarioak (KAS) de San Sebastián a pasear por la Parte Vieja de la capital guipuzcoana con carros de la compra para denunciar que las personas que están repartiendo bocadillos a personas sin recursos están siendo "identificadas y amenazadas con sanciones" por parte de la Guardia Municipal. El Ayuntamiento prohibió a este colectivo repartir este tipo de cenas solidarias.

Gipuzkoa Donostia-San Sebastián Sociedad

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CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes acampan en la playa de El Trampolín, en Ceuta, este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan
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Hace  min.

Noche de disturbios en Ceuta, con doce migrantes detenidos, cuatro militares heridos y ataques y hostigamiento de ceutís a personas migrantes

Sobre las 05:30 de la madrugada un grupo de 30 o 40 personas migrantes ha rodeado un vehículo militar y ha comenzado a arrojar piedras de grandes dimensiones, hiriendo a los cuatro militares y dejando el vehículo muy dañado. Antes, cientos de ceutís, que habían protestado frente a la Delegación del Gobierno, acudieron en masa a la playa de Benítez, donde hostigaron a los migrantes y terminaron arrojando mantas, colchones y otras pertenencias de los migrantes al mar.

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