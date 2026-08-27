Finalizan las retenciones registradas a lo largo del día en Biriatou debido a la operación retorno

Según ha informado la Dirección de Tráfico, la jornada ha tenido una evolución variable en función del sentido de la marcha. A mediodía, concretamente a las 14:30 horas, se han registrado retenciones en la AP-8 a la altura de Irun, en sentido Baiona. Con el paso de la tarde la situación se ha ido relajando en esa dirección, y los atascos se han trasladado al sentido contrario.

En el caso del sentido Irun, la mañana ha comenzado con tranquilidad y sin imprevistos, pero en las primeras horas de la tarde se han formado retenciones de 3 kilómetros en Biriatou. Ya hacia el anochecer, pasadas las 18:30 horas, las colas han aumentado hasta alcanzar los 7 kilómetros. En este momento, la situación se ha normalizado en las carreteras en sentido Irun. Este enorme volumen de tráfico ha provocando problemas y ralentizaciones notables en ese punto de la AP-8, así como en las vías y accesos colindantes.