TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Finalizan las retenciones registradas a lo largo del día en Biriatou debido a la operación retorno

Ahora que estamos a punto de entrar al último fin de semana de agosto, ha llegado el final de las vacaciones para muchos y miles de personas han salido a la carretera para volver a sus casas.

AP-8 Irun
Euskaraz irakurri: Normaltasunera itzuli da trafikoa Biriatun, itzulera-operazioak egunean zehar eragindako auto-ilarak amaitu ostean

Agencias | EITB

Última actualización

Según ha informado la Dirección de Tráfico, la jornada ha tenido una evolución variable en función del sentido de la marcha. A mediodía, concretamente a las 14:30 horas, se han registrado retenciones en la AP-8 a la altura de Irun, en sentido Baiona. Con el paso de la tarde la situación se ha ido relajando en esa dirección, y los atascos se han trasladado al sentido contrario.

En el caso del sentido Irun, la mañana ha comenzado con tranquilidad y sin imprevistos, pero en las primeras horas de la tarde se han formado retenciones de 3 kilómetros en Biriatou. Ya hacia el anochecer, pasadas las 18:30 horas, las colas han aumentado hasta alcanzar los 7 kilómetros. En este momento, la situación se ha normalizado en las carreteras en sentido Irun. Este enorme volumen de tráfico ha provocando problemas y ralentizaciones notables en ese punto de la AP-8, así como en las vías y accesos colindantes.

Tráfico Verano Irún Autopista A8 Sociedad

Te puede interesar

CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes acampan en la playa de El Trampolín, en Ceuta, este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Noche de disturbios en Ceuta, con doce migrantes detenidos, cuatro militares heridos y ataques y hostigamiento de ceutís a personas migrantes

Sobre las 05:30 de la madrugada un grupo de 30 o 40 personas migrantes ha rodeado un vehículo militar y ha comenzado a arrojar piedras de grandes dimensiones, hiriendo a los cuatro militares y dejando el vehículo muy dañado. Antes, cientos de ceutís, que habían protestado frente a la Delegación del Gobierno, acudieron en masa a la playa de Benítez, donde hostigaron a los migrantes y terminaron arrojando mantas, colchones y otras pertenencias de los migrantes al mar.

Cargar más
Publicidad
X