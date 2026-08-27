TRAFIKOA
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Normaltasunera itzuli da trafikoa Biriatun, itzulera-operazioak egunean zehar eragindako auto-ilarak amaitu ostean

Abuztuko azken asteburura sartzear gauden honetan, oporren amaiera iritsi da askorentzat eta milaka pertsona errepidera atera dira etxera itzultzeko. 

AP-8 Irun

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez, egunak bilakaera aldakorra izan du noranzkoaren arabera. Eguerdian, 14:30ean hain zuzen ere, Baionako noranzkoan autopilaketak egon dira AP-8an, Irunen. Arratsaldeak aurrera egin ahala egoera lasaitzen joan da noranzko horretan, eta pilaketak beste aldera igaro dira.

Irungo noranzkoaren kasuan, goiza lasaitasunez eta ezustekorik gabe hasi da, baina arratsaldeko lehen orduetan 3 kilometroko auto-ilarak sortu dira Biriatun. Iluntze aldera, 18:30ak jota, pilaketak 7 kilometroraino igo dira. Une honetan, normaltasuna da nagusi errepideetan. Trafiko-bolumen izugarri horrek arazo eta moteltze nabarmenak eragin ditu AP-8ko puntu horretan, baita inguruko bide eta sarbideetan ere.

Trafikoa Uda Irun A8 Autobidea Gizartea

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CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes acampan en la playa de El Trampolín, en Ceuta, este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Istilu-gaua Ceutan: hamabi migratzaile atxilotuta, lau militar zaurituta eta ceutarren erasoak eta jazarpena migratzaileei

Goizaldeko 05:30ak aldera, 30 edo 40 laguneko migratzaile talde batek ibilgailu militar bat inguratu eta harrika jo du. Barruan zihoazen lau militarrak zauritu dituzte eta ibilgailua oso kaltetuta dago. Aurretik, Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean arratsaldean protesta egin zuten ehunka ceutar Benitez hondartzara joan ziren tropelean, eta han migratzaileak jazarri zituzten eta haien mantak, koltxoiak eta bestelako ondasunak itsasora bota zituzten.

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