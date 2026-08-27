Normaltasunera itzuli da trafikoa Biriatun, itzulera-operazioak egunean zehar eragindako auto-ilarak amaitu ostean
Abuztuko azken asteburura sartzear gauden honetan, oporren amaiera iritsi da askorentzat eta milaka pertsona errepidera atera dira etxera itzultzeko.
Trafiko Zuzendaritzak jakinarazi duenez, egunak bilakaera aldakorra izan du noranzkoaren arabera. Eguerdian, 14:30ean hain zuzen ere, Baionako noranzkoan autopilaketak egon dira AP-8an, Irunen. Arratsaldeak aurrera egin ahala egoera lasaitzen joan da noranzko horretan, eta pilaketak beste aldera igaro dira.
Irungo noranzkoaren kasuan, goiza lasaitasunez eta ezustekorik gabe hasi da, baina arratsaldeko lehen orduetan 3 kilometroko auto-ilarak sortu dira Biriatun. Iluntze aldera, 18:30ak jota, pilaketak 7 kilometroraino igo dira. Une honetan, normaltasuna da nagusi errepideetan. Trafiko-bolumen izugarri horrek arazo eta moteltze nabarmenak eragin ditu AP-8ko puntu horretan, baita inguruko bide eta sarbideetan ere.
Zure interesekoa izan daiteke
68 urteko gidari bat hil da N-121 errepidean, kamioi bat aurrez aurre jota
Ezbeharra 20. kilometroan gertatu da, Unzue parean.
Honelakoa izan da Aste Nagusiko txupinerei egindako omenaldia
Urtero bezala, txupinerei omenaldia egin diete. Txapel eta jaka gorriz eta kez bete da Bilboko Areatza.
Istilu-gaua Ceutan: hamabi migratzaile atxilotuta, lau militar zaurituta eta ceutarren erasoak eta jazarpena migratzaileei
Goizaldeko 05:30ak aldera, 30 edo 40 laguneko migratzaile talde batek ibilgailu militar bat inguratu eta harrika jo du. Barruan zihoazen lau militarrak zauritu dituzte eta ibilgailua oso kaltetuta dago. Aurretik, Gobernuaren Ordezkaritzaren aurrean arratsaldean protesta egin zuten ehunka ceutar Benitez hondartzara joan ziren tropelean, eta han migratzaileak jazarri zituzten eta haien mantak, koltxoiak eta bestelako ondasunak itsasora bota zituzten.
Astelehenean ekingo diote EITBko irratiek denboraldi berriari, zerbitzu publikoko izaerari tinko eutsiz
Hainbat berrikuntzarekin hasiko dute sasoia; esaterako, Mikel Rotaetxe izango da Euskadi Irratiko Baipasa saioko aurkezlea, eta Maria Ruiz, Radio Euskadiko Boulevard magazinekoa. Gainera, Gaztea irratiak Panorama saio berria estreinatuko du, 10:00etatik 12:00etara, Ibon Fernandezen eskutik.
Lurrak gorriz tindatuko du Ilargia goizaldeko eklipse partzialean
Ostiralean, abuztuak 28, izango da une gorena, 06:12:53an, Lurraren itzalak ilargi-diskoaren % 93 estaliko duenean.
15 pertsona atxilotu dituzte Bilboko Aste Nagusiaren bosgarren egunean, horietako bat genero-indarkeriagatik
Jaien erdira iritsita, atzo, asteazkena, hamar atxiloketa egin ziren jaigunean bertan eta bost hortik kanpo. Guztira, berrogeita hamar salaketa zenbatu dira.
50 pertsona zauritu dira Noaingo txupinazoan hainbat suziri lehertuta
Hiru erietxera eraman dituzte erredurekin eta horietako biri alta eman diete arratsaldean. Beste 47 lagun lekuan bertan artatu dituzte. Nafarroako udalerri horretako jaiek aurrera jarraitzen dute.
Animalia basatiak erabiltzen dituen zirku batek polemika piztu du Urruñako herritarren artean
Zirkua abuztuaren 16an jarri zen Udalaren baimenik gabe, eta larunbat honetara arte ikuskizunak eskainiko ditu arratsaldero.
EITB, Prix Europa sari ospetsuetan izendatua eguzki eklipse osoaren inguruko plataforma anitzeko proiektuagatik
EITBren Eguzki Eklipse Osoa ekimena Digital Media kategorian lehiatuko da, Europako ikus-entzunezko sari ospetsuenetako batean.