Bilbao celebra hoy su día grande de Aste Nagusia repleto de música, gastronomía y diversas actividades
Bilbao celebra hoy su día grande de Aste Nagusia con una jornada de viernes, 28 de agosto, repleta de propuestas para todos los públicos. La programación combina durante todo el día actividades gastronómicas y culturales, con espectáculos de calle, música en directo y, ya por la noche, una sucesión de citas que llevarán el ambiente festivo a distintos puntos de la ciudad.
Gastronomía para todos
Así, el bacalao al pil pil será el protagonista gastronómico este viernes en El Arenal, con motivo del Certamen Gastronómico. Al mediodía, las niñas y los niños también podrán disfrutar de un nuevo taller de cocina infantil, en el que aprenderán a elaborar una gilda.
Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar otro día más con el pasacalle de gigantes y cabezudos, junto a txistularis y gaiteros, que partirá desde Euskal Museoa. Las propuestas dirigidas al público infantil también tendrán su espacio en el parque de Doña Casilda, con el txikigune.
La música, gran protagonista
La música tendrá también un papel protagonista, con bilbainadas, bertsolaris y la Banda Municipal de Música de Bilbao por la mañana. Por su parte, la plaza Circular acogerá entre las 20:00 y las 23:00 horas la verbena de La Fania.
La jornada musical tendrá otro de sus puntos destacados a las 23:30 horas en la Pérgola, con la actuación de Amistades Peligrosas, mientras que Abandoibarra recibirá a Cobardes. La programación continuará a medianoche en el parque Europa, que pondrá el broche musical con Martin Urrutia, de la mano de Los40 Sessions Aste Nagusia.
Deporte y pólvora para iluminar la noche
A todas estas propuestas se sumarán los herri kirolak, al mediodía en la plaza Arriaga, teatro de calle en la plaza de la Convivencia, la multitudinaria hiri krosa y una exhibición de danzas vascas en la plaza del Gas, seguida a las 20:00 horas de una romería y baile de la era, entre otras actividades.
A las 21:00, la Plaza Arriaga será escenario del tradicional toro de fuego, mientras que el gran espectáculo pirotécnico llegará a las 22:30 horas, con el XXXIV Concurso Internacional Villa de Bilbao, en el que participará Maxima Fireworks, de Bari (Italia).
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