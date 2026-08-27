Pradales, sobre la crisis humanitaria de Ceuta: "¿Tan difícil es que el presidente del Gobierno y Feijóo levanten el teléfono para pactar unos mínimos?"
Según el lehendakari, ante una crisis como la de Ceuta solo debería haber un camino: responder de forma eficaz y humana. Es decir, "con transparencia, unidad, cooperación y celeridad".
Te puede interesar
Aprobado el reparto de 25 millones para menores migrantes en Ceuta sin el apoyo de Vox
El crédito extraordinario, que ya había sido anunciado, ha salido adelante por unanimidad ante la ausencia de las autonomías de Vox y con el rechazo de Madrid a debatir el plan para trasladar a 500 menores.
El lehendakari convocará a partidos y agentes socioeconómicos en septiembre para abordar economía, autogobierno y vivienda
El objetivo de esta nueva ronda de contactos, similar a la realizada en 2024, es afrontar la segunda parte de la legislatura “desde el dialogo y la búsqueda de acuerdos” entre diferentes. Por otro lado, el lehendakari ha lamentado la falta de cooperación en la crisis humanitaria y política de Ceuta.
Denis Itxaso: "La única solución no es construir viviendas, sino ampliar el parque público actual"
El Gobierno Vasco ha anunciado un incremento presupuestario de 51 millones de euros para reforzar las políticas de vivienda. Buena parte de la inversión se destinará a la compra de viviendas, para aumentar la oferta de parque público en la CAV. Asimismo, el consejero ha destacado la apuesta por los alojamientos dotacionales y la necesidad de adquirir más suelo.
La Conferencia Sectorial de Infancia sobre Ceuta entre Gobierno de España y comunidades se celebra hoy con un nuevo plantón de Vox
En la conferencia se votará la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a las niñas y niños que entraron en Ceuta. La ministra Rego critica que los presidentes autonómicos del PP cuyas carteras de Infancia lleva Vox, "eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente (Juan Jesús) Vivas", al oponerse a ese crédito de 25 millones.
El Gobierno Vasco arrancará este jueves el nuevo curso político
El precio de la vivienda, las listas de espera de Osakidetza, las transferencias y la reforma fiscal, entre otros asuntos, marcarán el escenario político en otoño.
El Gobierno Vasco arranca el curso político con la mirada puesta en vivienda, sanidad y autogobierno
El Consejo de Gobierno de Miramar sirve así para poner en marcha las prioridades del Ejecutivo de cara a una segunda mitad de legislatura. Septiembre traerá el Pleno de Política General y la reunión pendiente entre Pradales y Pedro Sánchez.
Patxi López sobre las versiones en torno al CNI en Ceuta: "Es posible que las dos cosas sean verdad a la vez"
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia o no de avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta "pueden ser verdad a la vez"; ha reiterado que pudo existir una alerta sobre movimientos en redes o sobre personas que trataran de llegar a Ceuta por mar, pero que "quizás no se calibró o no se tenía información de la dimensión extraordinaria que iba a ser".
Sánchez comparecerá en el Pleno del Congreso el 3 de septiembre por la crisis en Ceuta
Así lo había solicitado el Gobierno español a unas horas de que la Diputación Permanente del Congreso debata este miércoles la propuesta del PP para que Sánchez sea llamado a comparecer urgentemente en sesión plenaria para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Los 'populares' también reclamarán que se convoque a otros diez ministros.
Aprobado entre protestas el plan inicial para construir 2081 viviendas en Zizur Mayor
El proyecto ha salido adelante con el apoyo de la mayoría del consistorio y el rechazo de EH Bildu. El pleno estuvo marcado por las protestas vecinales contra el derribo de edificios culturales. Varios concejales denuncian haber sufrido presiones y amenazas durante las últimas semanas.