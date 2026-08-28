Zuzenean: 'Agur Marijaia'
Marijaia errez agurtuko dute Bilboko Aste Nagusia. Ohikoa denez, jaien amaierako ikuskizun piroteknikoa, "Agur Marijaia", itsasadarrean egingo da, udaletxeko zubiaren eta Mesedeetako zubiaren artean.
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Haize aldaketek eta su jauziek sutea egonkortzea zaildu dute El Salerren
270 langile baino gehiago ari dira sugarren aurka borrokan, aireko 10 baliabide eta lurreko 40 ibilgailuren laguntzarekin. Sutearen ondorioz, inguruko bizilagunak eta kanpinak hustu behar izan zituzten, eta oraindik ezin izan dira itzuli. Valentzia hiriburua, Devesa-Albufera parke naturala eta hiriburuaren hegoaldeko hainbat auzo eta herri lotzen dituen CV-500 errepideak itxita jarraitzen du.
Kalu itsasora itzuli da, bost hilabeteko zaintzaren ostean
Martxoan Donostiako kostaldean erreskatatutako kareta dortoka gaur goizean askatu dute, kostaldetik bi miliatara, Aquariumean zaindu ondoren.
Hiru pertsona atxilotu dituzte Bergaran estortsioa eta legez kanpoko atxiloketa egotzita
Ertzaintzako agenteek bi gizon eta emakume bat atxilotu zituzten ostegun arratsaldean, legez kanpoko atxiloketa eta herritar baten estortsioa egotzita. Diru kantitate bat eskatzen zioten biktimari.
47 urteko emakume bat hil dute Isla Cristinan (Huelva) eta haren bikotekidea atxilotu dute
Guardia Zibilak 08:50ean jaso du abisua. Agenteek biktimaren gorpua aurkitu dute, arma zuriz egindako zauri ugari zituela, Punta del Caiman hondartzan. Emakumearen bikotekidea, gizonezkoa, atxilotu egin dute, krimenaren egilea delakoan.
Ilargi-eklipse partzialak irudi ederrak utzi ditu Euskal Herrian eta munduan zehar
Ilargi-eklipse partziala ikusi ahal izan da bart gauean eta goizaldean munduko leku askotan, besteak beste, Euskal Herrian. Gurean, 06:12an izan da eklipsearen puntu gorena, Lurraren itzalak Ilargiaren azaleraren % 93 estali duenean.
17 atxilotu eta 42 salaketa Bilboko jaietako seigarren egunean
Atxiloketetako bat genero-indarkeriagatik izan da. Jaietako egun handiaren bezperan jende asko ibili da Bilboko kaleetan.
Aste Nagusiko egun handia ospatuko dute Bilbon gaur, musikaz, gastronomiaz eta jarduera ugariz betetako egitarauarekin
Martin Urrutia izango da protagonista gauerdian Europa parkean, Los40 Sessions Aste Nagusia ekimenaren eskutik. Musika-programazioak beste hitzordu nagusi bat izango du 23:30ean Pergolan, Amistades Peligrosas taldearekin; Abandoibarran, berriz, Cobardes taldea arituko da.
Pertsona talde batek migratzaileen asentamendu baten zati bati su eman dio Ceutan
Azken egunotan protesta ugari egin dituzte Ceutako hainbat puntutan, eta migratzaileen kanpamenduetara joan-etorriak ere egin dituzte. Polizia Nazionalak esku hartu behar izan du hainbatetan, zuzeneko liskarrak saihesteko.
Elkarretaratze jendetsua Donostian Kaleko Afari Solidarioak ekimenaren alde
Ehunka pertsonak bat egin dute ostegun honetan Donostiako Kaleko Afari Solidarioak (KAS) kolektiboak Gipuzkoako hiriburuko Alde Zaharretik orgatxoekin paseatzeko egin duen deiarekin. Baliabiderik ez duten pertsonei ogitartekoak banatzen ari zaizkien pertsonak Udaltzaingoaren aldetik "identifikatuak eta zehapenekin mehatxatuak" izaten ari direla salatu dute.