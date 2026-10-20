Labankadaz hil dute emakume bat Madrilen, eta hilketa matxista posibletzat ikertzen ari dira
Larrialdi-zerbitzuek bihotz-biriketako geldialdian aurkitu dute biktima, arma zuriz egindako zaurien ondorioz.
Espainiako Polizia Nazionala 52 urteko emakume baten hilketa ikertzen ari da. Madrilgo Carabanchel barrutiko Ontanilla kaleko urbanizazio bateko atari batean gertatu da, eta ustez hilketa matxista bat izan da, Espainiako Gobernuak Madrilen duen Ordezkaritzak baieztatu duenez.
Astearte honetako 14:45ak aldera, Aginte, Komunikazio eta Kontrol Zentro Adimendunak (Cimacc) dei bat jaso du, ohartaraziz pertsona bat zaurituta zegoela bide publikoan.
Samur Babes Zibileko eta Summa 112ko osasun-langileak bertaratu direnean, emakumea bihotz-biriketako geldialdian aurkitu dute, arma zuriz egindako hainbat zauri zituelako, batez ere toraxean eta sabelaldean.
Osasun-zerbitzuek geldialdia iraultzea eta emakumea egoera kritikoan12 de Octubre Ospitalera eramatea lortu dute, baina bertan hil da.
Polizia Zientifikoko Indarkeriazko Delituen Taldea eta Giza Hilketen V. Taldea bertaratu dira, eta haiek hartu dute ikerketa egiteko ardura.