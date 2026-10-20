Gaixotasun profesionaltzat jo dute ospitale batean kutsatu zen zeladore baten covid iraunkorra
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak eta mutualitateak Bilboko langilearen baja-aldien hasierako kalifikazioa aldatu zuten: laneko kontingentziatzat jotzetik gaixotasun arrunt gisa hartzera igaro ziren.
Bilboko Auzialdiko Auzitegiko Gizarte Arloko Sailak aitortu du covid iraunkorra duen Bilboko zeladore batek eskubidea duela bere aldi baterako bajak kontingentzia profesionaltzat hartzeko, ospitalean kutsatu baitzen. Epaiak ondorio onuragarriak izan ditzake langileari dagozkion prestazio ekonomikoetan.
Aldi baterako ezintasun-prozesuak 18 hilabete baino gehiago iraun zuen, eta hasieran lanbide-gaixotasun baten ondoriozkotzat jo zen. Hala ere, ikuskaritza medikoak irizpena aldatu zuen aste gutxiren buruan, eta gaixotasun arrunt gisa kalifikatu zuen. Horrek langilearen "prestazio-eskubideak murriztu" zizkion, hura ordezkatzen duen abokatu-bulegoak azaldu duenaren arabera.
Epaiak honako hau jasotzen du: "Aldi baterako ezintasun-prozesu hori lanbide-gaixotasun baten ondorioz hasi zen, eta hala mantendu behar da prozesu osoan".
Mutualitateari kritika
Epaitegiak Mutualiari aurpegiratu dio prozeduran zehar "langileak bere lan soziosanitarioa egiten duen ospitalean kutsatu zela ukatu izana". Abokatuen arabera, diagnostikoak argi jasotzen zuen ospitalean kutsatu zela, eta agerian utzi zuen aldi baterako ezintasunaren hasierako espedienteak ere.
Emakumeari fibromialgia eta lunbalgia larria ere diagnostikatu dizkiote, covid iraunkorrari lotuta, abokatuen arabera, eta ezintasun iraunkorra aitortzeko prozedura abiatu du. Epaia "funtsezko tresna" izango da prozesu horretan, abokatu-bulegoaren arabera.