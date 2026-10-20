Reconocen como enfermedad profesional el covid persistente de una celadora al contagiarse en un hospital

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao reconoce el derecho de una celadora de Bilbao con covid persistente a que se reconozca que sus bajas temporales fueron causadas por contingencias profesionales, tras contagiarse en un centro hospitalario. Esta sentencia puede tener efectos favorables sobre las prestaciones económicas que correspondan a la demandante.

La Incapacidad Temporal, que se extendió por un periodo de más de 18 meses, fue tildada en el inicio de su expediente como enfermedad profesional. Sin embargo, la inspección médica cambió su dictamen a las pocas semanas, calificándolo de enfermedad común, y la afectada vio "disminuidos sus derechos en cuanto a prestaciones", detalla el despacho de abogados que la representa.

La sentencia recoge que "dicho proceso de Incapacidad Temporal comenzó como derivado de enfermedad profesional, y así debe mantenerse en su integridad".

Reproche a la mutua

El juzgado reprocha a la mutua, Mutualia, que durante el proceso "negara que el contagio fue en el hospital donde la trabajadora desarrolla su labor profesional sociosanitaria", cuando el diagnóstico "fue claro al reflejarlo, y así lo plasmaba también el inicio de expediente de su Incapacidad Temporal", según los abogados.

La afectada, que también fue diagnosticada de fibromialgia y lumbalgia severa derivadas del covid persistente, ha iniciado un proceso de Incapacidad Permanente para el que esta sentencia será "una herramienta fundamental", remarcan desde el despacho de abogados.