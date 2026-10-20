Frantziako Gobernuak segurtasun akatsak onartu eta polizia-dispositibo "masiboa" zabalduko du larunbatean
Iragan asteburuko operatiboa "estatikoegia" izan zela onartu du, eta ez zutela agente nahikorik mobilizatu.
Sebastien Lecornu Frantziako lehen ministroak onartu egin du segurtasun akatsak izan zirela iragan asteburuan herrialdean izan ziren istiluen kontrolean, eta polizia-dispositibo "masiboa" iragarri du larunbaterako; egun horretan manifestazioak deitu dituzte berriro ere txaleko horiek eta ikasleek.
"Lezioa ikasi dugu", esan du Lecornuk Asanblea Nazionalean, eta aitortu du joan den asteburuko polizia-operazioa "estatikoegia" izan zela eta ez zutela agente nahikorik mobilizatu.
Gobernuburuak adierazi duenaren arabera, lehentasuna da "ordena berehala berrezartzea", eta azpimarratu du bart zenbait hiri handitan ezarritako etxeratze-agindu partzialek "lasaitasuna itzultzea ahalbidetu” dutela.
Lehen ministroak aitortu du talde "antolatuak" Eliseora eta Gobernuaren egoitzara ez iristeko antolatu zituztela polizia-indarrak, "demokrazian ez zaielako matxinoei botere-guneak hartzen uzten".
Ildo berean, Laurent Nuñez Barne ministroak ziurtatu du Poliziaren hedapena "handiagoa" izango dela, eta, era berean, doktrina berrikusi egingo dela bitartekoei eta bolumenari dagokienez, baita "erreaktibotasunari eta mugikortasunari dagokionez ere, ordenaren indarrei modu oso planifikatuan eraso egiten dieten taldeetan eragina izateko".
Oposizioko hainbat taldek egindako kritiken aurrean ("gaitasunik eza", "amateurren jokabidea" eta "planifikazio falta" leporatu dizkote Gobernuari), Nuñezek esan du eskura zuten guztia jarri zutela mahai gainean, “baina agian ez modu egokian”.