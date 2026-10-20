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Bengoetxearen ustez, azterketak berriz planteatu behar dira, adimen artifizialaren eraginez

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Era berean, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak ohartarazi du ikasleek arazoak dituztela campusetara garraio publikoan iristeko, eta zerbitzu gehiago eskatu ditu puntako orduetarako.

EHU Gizartea

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