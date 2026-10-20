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Bengoetxearen ustez, azterketak berriz planteatu behar dira, adimen artifizialaren eraginez
Era berean, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak ohartarazi du ikasleek arazoak dituztela campusetara garraio publikoan iristeko, eta zerbitzu gehiago eskatu ditu puntako orduetarako.
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