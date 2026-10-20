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Bengoetxea plantea cambiar los exámenes por el impacto de la inteligencia artificial
El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, alerta también de los problemas de transporte que sufre el alumnado para llegar a los campus y reclama más servicios en las horas punta.
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