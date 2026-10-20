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Bengoetxea plantea cambiar los exámenes por el impacto de la inteligencia artificial

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EITB

Última actualización

El rector de EHU, Joxerramon Bengoetxea, alerta también de los problemas de transporte que sufre el alumnado para llegar a los campus y reclama más servicios en las horas punta.

UPV-EHU Sociedad

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