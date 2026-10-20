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Gasteiz eta Bilbo arteko N-222 errepidea itxita dago, kamioi batek istripua izan ondoren
Kamioi bat irauli da N-622 errepidean, Bilborako noranzkoan, Zigoitia parean. Ertzaintza trafikoa desbideratzen ari da.
N-622 autobidea itxi behar izan dute gaur arratsaldean, kamioi bat irauli ondoren, Bilborako norabidean, Zigoitia parean, Aiurdingo tuneletako igoeran.
Trafikoa Zaitegiko irteeratik desbideratzen ari da Ertzaintza, eta inguruan auto-ilara luzeak pilatu dira.
Kamioia erdibitzailearen gainean iraulita geratu denez, kontrako noranzkoan ere kontuz ibiltzeko eskatu du Ertzaintzak, Bilbotik Gasteizera etortzean, galtzadan lurra baitago.
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