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El vuelco de un camión corta la autovía de Vitoria hacia Bilbao cerca del túnel de Aiurdin
El vuelco de un camión ha cortado la autovía N-622 de Vitoria-Gasteiz hacia Bilbao, en el punto kilométrico 13, a la altura de Zigoita, en la subida hacia los túneles de Aiurdin.
El vuelco de un camión ha cortado la autovía N-622 de Vitoria-Gasteiz hacia Bilbao, en el punto kilométrico 13, a la altura de Zigoita, en la subida hacia los túneles de Aiurdin.
La Ertzaintza está desviando el tráfico por la salida de Zaitegi, y en la zona hay retenciones.
El camión ha quedado volcado sobre la mediana, por lo que también se pide precaución en el sentido contrario, al venir de Bilbao hacia Vitoria, ya que hay tierra en la calzada.
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