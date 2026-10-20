Una testigo confirma que la opositora de Osakidetza juzgada por las filtraciones acertó 48 preguntas de 50 que preparó su suegro

La primera testigo, directora entonces del IVAP, ha confirmado que la opositora juzgada por la filtración de exámenes de Osakidetza acertó 48 de las 50 preguntas que preparó su suegro, también encausado, mientras que de las otras 50 solo acertó algo más de la mitad.

El juicio en la Audiencia de Álava contra los dos acusados que quedan por la supuesta filtración de exámenes en la prueba de cirugía plástica de la OPE de Osakidetza 2016-2017 ha comenzado esta mañana, con la declaración de trece testigos. Los dos acusados que quedan declararán en la segunda sesión, mañana miércoles.

En este caso de las presuntas filtraciones en la OPE solo resta la acusación por la prueba de cirugía plástica, después de que la Audiencia absolviera al resto en la causa "general".

Las dos personas procesadas en la causa son un médico y una opositora. Él era entonces jefe de servicio del Hospital Donostia, especializado en cirugía plástica y estética, y ella era entonces la pareja sentimental del hijo del facultativo acusado.

El Ministerio Fiscal considera al médico autor de un delito de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros, mientras que la mujer acusada habría incurrido en un delito intentado de revelación de secretos con grave daño para la causa pública o para terceros. La Fiscalía pide penas dos años de prisión para el médico y de uno para la opositora.

En el juicio, la primera testigo, la directora del IVAP entonces, que organizaba técnicamente los exámenes, ha explicado que el examen teórico consistía en 100 preguntas, de las que el acusado elaboró 50 y la otra mitad otra persona.

Según la testigo, la opositora respondió bien a 48 de 50 en las preguntas que redactó su entonces suegro, y en las otras 50 aprobó, pero solo respondió correctamente a algo más de la mitad.

Al darse cuenta del volumen de las respuestas correctas, directivos del IVAP hablaron con la opositora y le dijeron que era mejor que desistiera, es decir, que renunciara a seguir en la OPE.

Además, se reunieron con el doctor, el autor de las preguntas, y él les dijo que él solo le había dicho a la opositora qué bibliografía tenía que estudiar.