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Mejora la situación en Valencia, y la Generalitat levanta los confinamientos y se desmoviliza a la UME

La Guardia Civil ha evacuado a un total de 2141 personas y ha rescatado a 496 (423 en Valencia y 73 en Alicante).
GUARDAMAR DE LA SAFOR (VALENCIA), 19/10/2026.- Varias personas en una barca en las calles inundadas del municipio valenciano de Guardamar de la Safor el paso de la dana Adam, este lunes. La Generalitat está elaborando una orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias que ya dejan acumulados de más de 650 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones. EFE/ Manuel Bruque
Efectos de la dana en Valencia. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana donde estaba aún vigente esta medida por la dana, que ha obligado a efectuar más de un millar de rescates este lunes, y se va a desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la mejora de la situación.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que finaliza el confinamiento que seguía vigente en Bellreguard, Piles, Miramar, Oliva y Daimús, en el litoral sur de Valencia, y en Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante.

Ha señalado que la mejora meteorológica y del temporal marítimo, donde se ha pasado de olas de 4 metros a olas de 50 o 60 centímetros, ha llevado a tomar estas decisiones, y ha explicado que en colaboración con Cruz Roja se mantienen dos albergues, en Xàbia (Alicante) y en Oliva (Valencia), para quienes no hayan podido regresar a sus casas.

Durante este lunes se ha producido más de un millar de rescates, tanto con medios aéreos como terrestres, y ante la "ostensible" mejora meteorológica se ha decidido desmovilizar la UME y pasar a la situación 1 de emergencias, en la que están vigilando las comarcas de La Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).

Cuatro fallecidos

La dana Adam arroja un balance provisional de cuatro personas fallecidas: una en Cataluña, tras ser arrastrada por una riera en Cabrera de Mar, otra en Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto, y otras dos en Oliva (Valencia). El cadáver de una mujer ha sido hallada este lunes en esta última localidad fuertemente golpeada por el temporal, en el bajo de su casa. Además, un hombre de 64 años ha fallecido a causa de un infarto en un cámping de Oliva.

La Guardia Civil ha evacuado a un total de 2141 personas y ha rescatado a 496 (423 en Valencia y 73 en Alicante), según el balance difundido por el instituto armado a última hora de este lunes.

Entre ellas, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) ha rescatado a cinco personas con dificultades de movilidad entre las localidades valencianas de Oliva y Pego.

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