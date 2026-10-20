Mejora la situación en Valencia, y la Generalitat levanta los confinamientos y se desmoviliza a la UME
La Generalitat Valenciana ha levantado el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana donde estaba aún vigente esta medida por la dana, que ha obligado a efectuar más de un millar de rescates este lunes, y se va a desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) ante la mejora de la situación.
El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que finaliza el confinamiento que seguía vigente en Bellreguard, Piles, Miramar, Oliva y Daimús, en el litoral sur de Valencia, y en Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante.
Ha señalado que la mejora meteorológica y del temporal marítimo, donde se ha pasado de olas de 4 metros a olas de 50 o 60 centímetros, ha llevado a tomar estas decisiones, y ha explicado que en colaboración con Cruz Roja se mantienen dos albergues, en Xàbia (Alicante) y en Oliva (Valencia), para quienes no hayan podido regresar a sus casas.
Durante este lunes se ha producido más de un millar de rescates, tanto con medios aéreos como terrestres, y ante la "ostensible" mejora meteorológica se ha decidido desmovilizar la UME y pasar a la situación 1 de emergencias, en la que están vigilando las comarcas de La Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).
Cuatro fallecidos
La dana Adam arroja un balance provisional de cuatro personas fallecidas: una en Cataluña, tras ser arrastrada por una riera en Cabrera de Mar, otra en Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto, y otras dos en Oliva (Valencia). El cadáver de una mujer ha sido hallada este lunes en esta última localidad fuertemente golpeada por el temporal, en el bajo de su casa. Además, un hombre de 64 años ha fallecido a causa de un infarto en un cámping de Oliva.
La Guardia Civil ha evacuado a un total de 2141 personas y ha rescatado a 496 (423 en Valencia y 73 en Alicante), según el balance difundido por el instituto armado a última hora de este lunes.
Entre ellas, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) ha rescatado a cinco personas con dificultades de movilidad entre las localidades valencianas de Oliva y Pego.