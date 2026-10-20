Mejora la situación en Valencia, y la Generalitat levanta los confinamientos y se desmoviliza a la UME

La dana Adam arroja un balance provisional de cuatro personas fallecidas: una en Cataluña, tras ser arrastrada por una riera en Cabrera de Mar, otra en Sagunto (Valencia), cuyo cuerpo fue hallado después de que desapareciera mientras se bañaba junto a su pareja en la playa de Corinto, y otras dos en Oliva (Valencia). El cadáver de una mujer ha sido hallada este lunes en esta última localidad fuertemente golpeada por el temporal, en el bajo de su casa. Además, un hombre de 64 años ha fallecido a causa de un infarto en un cámping de Oliva.

La Guardia Civil ha evacuado a un total de 2141 personas y ha rescatado a 496 (423 en Valencia y 73 en Alicante), según el balance difundido por el instituto armado a última hora de este lunes.

Entre ellas, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) ha rescatado a cinco personas con dificultades de movilidad entre las localidades valencianas de Oliva y Pego.