GIPUZKOA MUGITUZ
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Gipuzkoa pone en marcha una liga virtual entre municipios para promover el envejecimiento saludable

La iniciativa se desarrollará del 26 de octubre al 15 de diciembre y aspira a "llegar a todos los municipios de Gipuzkoa e implicar al menos a 3000 personas", según ha informado la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.
GRAFCAV6604. BILBAO, 18/11/2025.- Tres pensionistas dan un paseo este martes. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha advertido hoy que será el supervisor fiscal el que decidirá el calendario y la metodología que utilizará para elaborar el informe adicional sobre la reforma de las pensiones encargado por el Gobierno. EFE/Luis Tejido
Foto de archivo: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha la liga virtual de siete semanas 'Gipuzkoa mugituz' para promover el envejecimiento saludable. La iniciativa se desarrollará del 26 de octubre al 15 de diciembre y aspira a "llegar a todos los municipios de Gipuzkoa e implicar al menos a 3000 personas", según ha informado la Diputación.

En rueda de prensa, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha presentado esta propuesta junto a Aritz Guinea, responsable de Wellk, y Pili Madinabeitia y Gema Erro, dos mujeres guipuzcoanas que practican deporte.

Según ha explicado Mendoza, el reto Gipuzkoa mugituz, una iniciativa impulsada a través de Adinberri en colaboración con Wellk, "busca fomentar la actividad física, especialmente entre las personas mayores de 55 años, mediante una competición entre municipios". Además, ha indicado que Gipuzkoa Mugituz busca "animar tanto a quienes ya mantienen una vida activa a continuar haciéndolo como a quienes todavía no incorporan suficiente movimiento a su rutina a dar el primer paso".

Así, a través de la aplicación Wellk, cada participante podrá elegir el municipio al que desea representar y contribuir con su actividad física a la clasificación colectiva. No será necesario estar empadronado en la localidad elegida. Los kilómetros activos acumulados se transformarán en puntos para cada municipio durante el periodo del reto.

Para "favorecer una competición equilibrada", por un lado, "se aplicará una ponderación en función del tipo de actividad física, de manera que el esfuerzo realizado se refleje en la puntuación" y, por otro, "se incorporará un coeficiente relacionado con la población de cada municipio, para que las localidades más pequeñas puedan competir en condiciones de mayor igualdad con las de mayor tamaño", ha señalado.

Además, se contemplan incentivos para reconocer la participación y el esfuerzo, entre ellos un sorteo entre las personas participantes y un reconocimiento específico al municipio que consiga una mayor participación de personas mayores de 55 años. 

Gipuzkoa Diputación Foral de Gipuzkoa Salud Tercera edad Sociedad

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