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Oliva, inundada por la dana 'Adam'

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Euskaraz irakurri: Uholdeek gogor jo dute Valentziako kostaldea, eta etxetik ez ateratzea eskatu dute

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145 municipios han sido confinados y helicópteros trabajan para rescatar a personas atrapadas en tejados.

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