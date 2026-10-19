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Adamek irudi gogorrak utzi ditu Olivan
145 udalerri konfinatu dituzte eta helikopteroak lanean ari dira teilatuetan harrapatuta dauden pertsonak erreskatatzeko.
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