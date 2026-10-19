El equipo arqueológico de la cueva de Abauntz, situada en Arraitz-Orkin, en el valle de Ultzama, ha descubierto los primeros restos neandertales de Navarra, los restos humanos más antiguos hasta la fecha en el territorio, y el primer neandertal identificado en la Comunidad Foral.

Se trata exactamente de seis huesos de un neandertal adulto de sexo masculino, en concreto, tres metacarpos y una falange de la mano derecha, así como dos fragmentos identificados mediante análisis de proteínas.

Los restos fósiles tienen una datación de entre 44 000 y 49 000 años, confirmados por carbono-14, lo que ha permitido situarlos entre los últimos neandertales antes de su extinción.

El hallazgo se ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa en la Casa del Concejo de Arraitz, en un acto en el que ha participado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

Durante su intervención, Chivite ha dado la enhorabuena al equipo arqueológico que ha trabajado en la excavación, y ha destacado que hallazgos como estos permiten rellenar huecos tanto en la historia de Navarra a nivel local como en la propia historia de la humanidad.

Una ventana a los últimos neandertales de Europa

El último descubrimiento en Abauntz permitirá investigar una etapa crucial en la historia de los neandertales, previa a su desaparición y la expansión de Homo sapiens en el continente europeo, hace unos 40 000 años. Su análisis, actualmente en curso, permitirá profundizar en los procesos que precedieron a la desaparición de esta especie.

El hallazgo cubre un vacío en el registro conocido de restos neandertales en Navarra y abre nuevas vías para estudiar la presencia y dinámicas poblacionales de estos grupos en la región.

La combinación de restos humanos directamente datados y con ADN preservado, convierte a Abauntz en un yacimiento de especial interés para el estudio de los últimos neandertales europeos.

Los trabajos de excavación y análisis continúan en la cueva de Abauntz y los futuros resultados permitirán conocer mejor cómo vivieron los últimos neandertales de la zona y qué lugar ocuparon las poblaciones del Pirineo occidental en los últimos capítulos de la historia neandertal.