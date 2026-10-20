La Ertzaintza investiga una presunta agresión sexual a dos chicas menores de 18 años en Vitoria-Gasteiz. Ambas han denunciado los hechos, que tuvieron lugar durante la madrugada del lunes, según han confirmado fuentes del Departamento vasco de Seguridad a la agencia EFE.

Las mismas fuentes no han facilitado más información sobre el caso, al tratarse de dos víctimas menores de edad. La investigación continúa abierta.