AGRESIÓN SEXUAL
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La Ertzaintza investiga una agresión sexual a dos chicas menores en Vitoria-Gasteiz

Ambas han denunciado los hechos, que tuvieron lugar durante la madrugada del lunes.
Euskaraz irakurri: Ertzaintza bi neska adingaberi egindako sexu-erasoa ikertzen ari da Gasteizen

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza investiga una presunta agresión sexual a dos chicas menores de 18 años en Vitoria-Gasteiz. Ambas han denunciado los hechos, que tuvieron lugar durante la madrugada del lunes, según han confirmado fuentes del Departamento vasco de Seguridad a la agencia EFE.

Las mismas fuentes no han facilitado más información sobre el caso, al tratarse de dos víctimas menores de edad. La investigación continúa abierta.

Agresiones sexuales Vitoria-Gasteiz Sociedad

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