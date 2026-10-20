SEXU-ERASOA

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Ertzaintza bi neska adingaberi egindako sexu-erasoa ikertzen ari da Gasteizen

Bi neskek salatu dute astelehen goizaldean gertatutakoa.

Agentziak | EITB

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Ertzaintza 18 urtetik beherako bi neskari egindako sexu-eraso bat ikertzen ari da Gasteizen. Bi adingabeek salaketa jarri dute astelehen goizaldean gertatutakoagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak EFE albiste-agentziari jakinarazi diotenaren arabera.

Ez du erasoari buruzko informazio gehiagorik eman, biktimak adingabeak direlako. Ikerketak zabalik jarraitzen du.

Sexu erasoak Gasteiz Gizartea

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