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Ertzaintza bi neska adingaberi egindako sexu-erasoa ikertzen ari da Gasteizen
Bi neskek salatu dute astelehen goizaldean gertatutakoa.
Ertzaintza 18 urtetik beherako bi neskari egindako sexu-eraso bat ikertzen ari da Gasteizen. Bi adingabeek salaketa jarri dute astelehen goizaldean gertatutakoagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak EFE albiste-agentziari jakinarazi diotenaren arabera.
Ez du erasoari buruzko informazio gehiagorik eman, biktimak adingabeak direlako. Ikerketak zabalik jarraitzen du.
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