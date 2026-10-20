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Caída de las webs de Osakidetza, Euskadi.eus, Izenpe y Euskalmet, entre otras, por una incidencia informática
El origen de la incidencia se habría originado en la nube de Euskadi.eus, y ha afectado, como un efecto dominó, a otras páginas web dependientes de ésta, según el Gobierno Vasco.
Las webs de Osakidetza, Euskadi.eus, Izenpe y Euskalmet, entre otras, han sufrido una caída a consecuencia de una incidencia informática, según ha confirmado el Gobierno Vasco.
El origen de la incidencia se habría originado en la nube de Euskadi.eus, y ha afectado, como un efecto dominó, a otras páginas web dependientes de ésta, como son Euskalmet, Trafikoa, Osakidetza, Izenpe…
Fuentes del Ejecutivo de Gasteiz han asegurado que no se trata de un ciberataque, "sino de un problema informático". Los técnicos están trabajando para tratar de solucionar la incidencia, que puede conllevar unas horas.
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