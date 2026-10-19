La dana deja cuatro muertos y ocho municipios valencianos siguen confinados

La dana Adam, que ya ha dejado cuatro personas fallecidas, está provocando lluvias "extraordinarias" e importantes inundaciones en Valencia y Alicante, con acumulados superiores a los 700 litros por metro cuadrado, desbordamientos de ríos y personas atrapadas en tejados.

La situación ha llevado a la Generalitat Valenciana a confinar 145 municipios, aunque Emergencias ha levantado ya la medida en todos ellos salvo en ocho, donde continúan las labores de rescate.

Tras una noche muy intensa de lluvias, la Generalitat ha elaborado una Orden de confinamiento en los municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante afectados por las fuertes lluvias, que ya dejan acumulados de más de 700 l/m2 y ha llevado a Emergencias a activar helicópteros para poder rescatar a personas afectadas por las inundaciones.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert a la población de ambas provincias levantinas para pedir que evite cualquier desplazamiento, permanezca confinada en sus viviendas y suba a las plantas superiores, sin acceder a sótanos ni garajes ni utilizar ascensores.

Hasta el momento, Emergencias ha gestionado 781 incidentes relacionados con este episodio, 381 en la provincia de Alicante y 400 en la provincia de Valencia.