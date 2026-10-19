Las carreteras de Euskadi registran 35 fallecidos en 2025: suben las víctimas mortales por el repunte en Álava

Pese a este repunte, la tendencia histórica de los últimos 20 años muestra que la seguridad vial en nuestras carreteras ha mejorado de manera sustancial. La mortalidad se ha reducido un 65 %, pasando de los 101 fallecidos registrados en 2005 a mantenerse en la franja de los 30-40 anuales durante los últimos 10 años.

La siniestralidad ha sido muy desigual en los tres territorios históricos, y durante el último año, Álava destaca entre todos los demás, territorio donde las víctimas mortales se han multiplicado por 2,5, pasando de los 6 fallecidos en 2024 a 15 en 2025. También aumentaron los heridos graves (81 frente a 77) y los leves (564 frente a 522).

Gipuzkoa ha reducido el número de fallecidos en carretera (17 en 2024 y 13 en 2025), pero ha registrado un incremento notable de heridos graves (139 frente a los 121 de 2024) y leves (1123 frente a 1087 en 2024).

Bizkaia, por el contrario, es el único territorio donde han descendido todos los niveles de lesividad: en 2025 registró 7 fallecidos (9 en 2024), 122 heridos graves (129 en 2024) y 1485 heridos leves (1529 en 2024).