Las carreteras de Euskadi registran 35 fallecidos en 2025: suben las víctimas mortales por el repunte en Álava
Las carreteras de Euskadi cerraron 2025 con un balance de 35 personas fallecidas y 342 heridas graves, lo que supone un incremento del 9,4 % en la mortalidad respecto a los 32 fallecidos de 2024 y un 4,6 % en gravedad de los siniestros en comparación con los 327 accidentes graves el año anterior, según los datos del anuario estadístico de accidentes de tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco publicados por Eustat.
Pese a este repunte, la tendencia histórica de los últimos 20 años muestra que la seguridad vial en nuestras carreteras ha mejorado de manera sustancial. La mortalidad se ha reducido un 65 %, pasando de los 101 fallecidos registrados en 2005 a mantenerse en la franja de los 30-40 anuales durante los últimos 10 años.
La siniestralidad ha sido muy desigual en los tres territorios históricos, y durante el último año, Álava destaca entre todos los demás, territorio donde las víctimas mortales se han multiplicado por 2,5, pasando de los 6 fallecidos en 2024 a 15 en 2025. También aumentaron los heridos graves (81 frente a 77) y los leves (564 frente a 522).
Gipuzkoa ha reducido el número de fallecidos en carretera (17 en 2024 y 13 en 2025), pero ha registrado un incremento notable de heridos graves (139 frente a los 121 de 2024) y leves (1123 frente a 1087 en 2024).
Bizkaia, por el contrario, es el único territorio donde han descendido todos los niveles de lesividad: en 2025 registró 7 fallecidos (9 en 2024), 122 heridos graves (129 en 2024) y 1485 heridos leves (1529 en 2024).