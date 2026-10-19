Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetan 35 pertsona hil dira 2025ean, aurreko urtean baino % 9,4 gehiago
Igoera puntual hori gorabehera, errepidean izandako heriotzak ia % 65 jaitsi dira azken bi hamarkadetan (101 hildako izan ziren 2005ean).
Euskadiko errepideetan, 2025ean, 35 pertsona hil ziren eta 342 larri zauritu. Horrek esan nahi du heriotza-tasa % 9,4 igo dela 2024ko 32 hildakoekin alderatuta, eta % 4,6 istripu larrien kasuan, aurreko urteko 327 istripu larriekin alderatuta, Eustatek argitaratutako Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren trafiko-istripuen urtekari estatistikoaren datuen arabera.
Gorakada hori gorabehera, azken 20 urteetako joera historikoak erakusten du gure errepideetako bide-segurtasuna nabarmen hobetu dela. Heriotza-tasa % 65 murriztu da; 2005ean 101 hildako erregistratu ziren bitartean, azken 10 urteetan urteko kopurua 30-40 hildakoren artean mantendu da.
Ezbehar-tasa oso desberdina izan da hiru lurralde historikoetan, eta, azken urtean, Araba nabarmendu da gainerako lurralde guztien artean; izan ere, lurralde horretan hildakoak 2,5ez biderkatu dira: 2024an 6 hildako izatetik 2025ean 15 izatera igaro da. Zauritu larri eta arinen kasuan ere, zenbakiek gora egin dute Araban: 564 eta 81 izan ziren iaz, hurrenez hurren, urtebete lehenago 522 eta 77 zenbatu ziren bitartean.
Gipuzkoak behera egin du errepidean hildakoen kopuruan (17 izan ziren 2024an eta 2025ean, aldiz, 13), baina nabarmen igo da zauritu larrien kopurua (2025ean, 139 eta 2024an, 121) eta arinena (2025ean, 1.123 eta 2024an, 1.087).
Bizkaia da, aldiz, maila guztietan kopuruak murriztu dituen lurralde bakarra: 2025ean 7 hildako erregistratu ziren (2024an, 9), 122 zauritu larri (2024an, 129) eta 1.485 zauritu arin (2024an, 1.529).