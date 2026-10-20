Restablecida la circulación en la A-8 en Bilbao, dirección Irun, tras el accidente entre varios vehículos

Un accidente de chapa entre varios vehículos ha provocado unos tres kilómetros de retenciones en la A-8 en Bilbao (Bizkaia), en el kilómetro 114, dirección Irun, según ha información la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Para las 10:30 la circulación ha vuelto a la normalidad.

En principio, el siniestro no ha provocado heridos.