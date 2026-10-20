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Restablecida la circulación en la A-8 en Bilbao, dirección Irun, tras el accidente entre varios vehículos
El siniestro ocurrido esta mañana no ha provocado heridos, pero sí largas retenciones.
Un accidente de chapa entre varios vehículos ha provocado unos tres kilómetros de retenciones en la A-8 en Bilbao (Bizkaia), en el kilómetro 114, dirección Irun, según ha información la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Para las 10:30 la circulación ha vuelto a la normalidad.
En principio, el siniestro no ha provocado heridos.
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