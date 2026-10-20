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Trafikoa bere onera itzuli da A-8an, Bilbon, Irunerako noranzkoan, hainbat ibilgailuren arteko istripuaren ostean
Puntu horretan auto ilara luzeak sortu dira. Badirudi ezbeharrean ez dela zauriturik izan.
Zenbait ibilgailuk istripua izan dute A-8an, Bilbon, Irunerako noranzkoan, 114. kilometroan. Ondorioz, hiru kilometro inguruko auto-ilarak sortu dira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak aditzera eman duenaren arabera. 10:30erako, baina, trafikoa bere onera itzuli da puntu horretan.
Printzipioz, ez da zauriturik izan.
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