La factura invisible de quienes padecen cáncer de mama

Pelucas, prendas específicas tras la cirugía, fisioterapia, nutrición o apoyo psicológico son algunos de los gastos que muchas mujeres tienen que asumir de su propio bolsillo para cuidar su salud y mejorar su calidad de vida. Una carga que se agrava cuando la enfermedad se vuelve metastásica y los tratamientos se prolongan sin un horizonte definido. Ana Jiménez, paciente de cáncer de mama metastásico, y la asociación Inurri ponen voz a esos costes invisibles y reclaman una atención integral que no dependa de la capacidad económica de cada mujer.