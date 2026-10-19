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La factura invisible de quienes padecen cáncer de mama
Euskaraz irakurri: Bularreko minbizia dutenen faktura ikusezina
Pelucas, prendas específicas tras la cirugía, fisioterapia, nutrición o apoyo psicológico son algunos de los gastos que muchas mujeres tienen que asumir de su propio bolsillo para cuidar su salud y mejorar su calidad de vida. Una carga que se agrava cuando la enfermedad se vuelve metastásica y los tratamientos se prolongan sin un horizonte definido. Ana Jiménez, paciente de cáncer de mama metastásico, y la asociación Inurri ponen voz a esos costes invisibles y reclaman una atención integral que no dependa de la capacidad económica de cada mujer.
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