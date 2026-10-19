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Bularreko minbizia dutenen faktura ikusezina
Ileordeak, egokitutako arropa, fisioterapia, nutrizioa eta laguntza psikologikoa dira emakume askok beren poltsikotik ordaindu behar dituzten gastuetako batzuk, osasuna zaintzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko. Gaixotasuna metastasiko bihurtzen denean eta tratamenduak epemuga argirik gabe luzatzen direnean, gainera, zama hori are handiagoa da. Ana Jimenez bularreko minbizi metastasikoa duen pazienteak eta Inurriak elkarteak ezkutuko kostu horiek ikusarazi dituzte, eta arreta integrala eskatzen dute, emakumeen ahalmen ekonomikoaren araberakoak izan ez daitezen.
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