Estos son todos los puntos en los que será posible vacunarse contra la gripe sin cita previa

Los doce puntos para vacunarse frente a la gripe y la COVID-19 sin necesidad de cita previa (txertogunes) empezarán a funcionar este lunes, día 19, y permanecerán abiertos durante dos semanas, hasta el 1 de noviembre. Los txertogunes complementarán la vacunación habitual con cita previa en los centros de salud y ofrecerán horarios amplios, de lunes a domingo, para que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.



En concreto, la ciudadanía dispondrá de los siguientes puntos de vacunación sin cita previa en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa:

OSI ARABA

Punto de vacunación: Centro de Salud de San Martín

Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 h. Sábados y domingos, de 9:00 a 21:00 h.

OSI BILBAO-BASURTO

Punto de vacunación: Centro de Salud de Sáenz de Buruaga

Horario: lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 h.

OSI DONOSTIALDEA

Punto de vacunación: Ambulatorio de Gros

Horario: lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 h.

OSI BARAKALDO-SESTAO

Punto de vacunación: Hospital San Eloy

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES

Punto de vacunación: Ambulatorio de Repélega

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI BARRUALDE-GALDAKAO

Punto de vacunación: Centro de Salud de Amorebieta

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI URIBE

Punto de vacunación: Centro de Salud de Mungia

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI BIDASOA

Punto de vacunación: Ambulatorio de Irun centro

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI DEBABARRENA

Punto de vacunación: Centro de Salud de Torrekua (Eibar)

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI DEBAGOIENA

Punto de vacunación: Centro de Salud de Arrasate

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI TOLOSALDEA

Punto de vacunación: Centro de Salud de Tolosa

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI GOIERRI - ALTO UROLA

Punto de vacunación: PAC de Beasain

Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI ERRIOXA