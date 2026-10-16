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Estos son todos los puntos en los que será posible vacunarse contra la gripe sin cita previa

Empezarán a funcionar este lunes, día 19, y permanecerán abiertos durante dos semanas, hasta el 1 de noviembre. Los txertogunes complementarán la vacunación habitual con cita previa en los centros de salud y ofrecerán horarios amplios.
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Un joven se vacuna contra la gripe. Foto de archivo: Osakidetza

EITB

Última actualización

Los doce puntos para vacunarse frente a la gripe y la COVID-19 sin necesidad de cita previa (txertogunes) empezarán a funcionar este lunes, día 19, y permanecerán abiertos durante dos semanas, hasta el 1 de noviembre. Los txertogunes complementarán la vacunación habitual con cita previa en los centros de salud y ofrecerán horarios amplios, de lunes a domingo, para que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

En concreto, la ciudadanía dispondrá de los siguientes puntos de vacunación sin cita previa en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa:

OSI ARABA

  • Punto de vacunación: Centro de Salud de San Martín
  • Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 h. Sábados y domingos, de 9:00 a 21:00 h.

OSI BILBAO-BASURTO

  • Punto de vacunación: Centro de Salud de Sáenz de Buruaga
  • Horario: lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 h.

OSI DONOSTIALDEA

  • Punto de vacunación: Ambulatorio de Gros
  • Horario: lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 h.

OSI BARAKALDO-SESTAO

  • Punto de vacunación: Hospital San Eloy
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES

  • Punto de vacunación: Ambulatorio de Repélega
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI BARRUALDE-GALDAKAO

  • Punto de vacunación: Centro de Salud de Amorebieta
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI URIBE

  • Punto de vacunación: Centro de Salud de Mungia
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI BIDASOA

  • Punto de vacunación: Ambulatorio de Irun centro
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI DEBABARRENA

  • Punto de vacunación: Centro de Salud de Torrekua (Eibar)
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI DEBAGOIENA

  • Punto de vacunación: Centro de Salud de Arrasate
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI TOLOSALDEA

  • Punto de vacunación: Centro de Salud de Tolosa
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI GOIERRI - ALTO UROLA

  • Punto de vacunación: PAC de Beasain
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.

OSI ERRIOXA

  • Punto de vacunación: refuerzo de agendas en centros habituales
  • Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
Comunidad Autonóma Vasca Gripe Salud Enfermedades Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Sociedad

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