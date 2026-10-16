Estos son todos los puntos en los que será posible vacunarse contra la gripe sin cita previa
Los doce puntos para vacunarse frente a la gripe y la COVID-19 sin necesidad de cita previa (txertogunes) empezarán a funcionar este lunes, día 19, y permanecerán abiertos durante dos semanas, hasta el 1 de noviembre. Los txertogunes complementarán la vacunación habitual con cita previa en los centros de salud y ofrecerán horarios amplios, de lunes a domingo, para que cada persona pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
En concreto, la ciudadanía dispondrá de los siguientes puntos de vacunación sin cita previa en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa:
OSI ARABA
- Punto de vacunación: Centro de Salud de San Martín
- Horario: lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 h. Sábados y domingos, de 9:00 a 21:00 h.
OSI BILBAO-BASURTO
- Punto de vacunación: Centro de Salud de Sáenz de Buruaga
- Horario: lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 h.
OSI DONOSTIALDEA
- Punto de vacunación: Ambulatorio de Gros
- Horario: lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 h.
OSI BARAKALDO-SESTAO
- Punto de vacunación: Hospital San Eloy
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
OSI EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES
- Punto de vacunación: Ambulatorio de Repélega
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
OSI BARRUALDE-GALDAKAO
- Punto de vacunación: Centro de Salud de Amorebieta
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
OSI URIBE
- Punto de vacunación: Centro de Salud de Mungia
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
OSI BIDASOA
- Punto de vacunación: Ambulatorio de Irun centro
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
OSI DEBABARRENA
- Punto de vacunación: Centro de Salud de Torrekua (Eibar)
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
OSI DEBAGOIENA
- Punto de vacunación: Centro de Salud de Arrasate
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
OSI TOLOSALDEA
- Punto de vacunación: Centro de Salud de Tolosa
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
OSI GOIERRI - ALTO UROLA
- Punto de vacunación: PAC de Beasain
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.
OSI ERRIOXA
- Punto de vacunación: refuerzo de agendas en centros habituales
- Horario: lunes a viernes, de 15:00 a 20:00 h.