Hauek dira gripearen aurkako txertoa hitzordurik gabe hartu ahal izateko txertogune guztiak
Astelehenean, urriak 19, hasiko dira martxan, eta bi astez egongo dira zabalik, azaroaren 1era arte. Txertoguneak osasun-zentroetako zita bidezko txertaketaren osagarri dira, eta ordutegi zabalak eskainiko dituzte.
Osasun Sailak eta Osakidetzak 12 txertogune jarriko dituzte abian astelehenetik (urriak 19) azaroaren 1era arte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, gripearen eta COVID-19aren aurkako txertoa aurretiazko hitzordurik gabe jartzeko. Txertoguneek zita bidezko ohiko txertaketa osatuko dute, osasun-zentroetan hitzordua eskatuta, eta ordutegi zabalak eskainiko dituzte, astelehenetik igandera, pertsona bakoitzak bere beharretara ondoen egokitzen den gunea aukeratu ahal izateko.
Zehazki, herritarrek aurretiko hitzordurik gabeko txertaketa-puntu hauek izango dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan:
Arabako ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: San Martingo Osasun Zentroa
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 20:00etara. Larunbatetan eta igandeetan, 09:00etatik 21:00etara
Bilbo-Basurtuko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: J. Saenz de Buruaga Osasun Zentroa
- Ordutegia: Astelehenetik igandera, 08:00etatik 20:00etara.
Donostialdeko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: Groseko Anbulatorioa
- Ordutegia: Astelehenetik igandera, 08:00etatik 20:00etara.
Barakaldo-Sestaoko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: San Eloy Ospitalea
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.
Ezkerralde-Enkarterri-Gurutzetako ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: Errepelegako Anbulatorioa
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.
Barrualde-Galdakaoko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: Zornotzako Osasun Zentroa.
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.
Uribeko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: Mungiako Osasun Zentroa
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.
Bidasoko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: Irungo Erdialdeko Anbulatorioa
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.
Debabarreneko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: Torrekuako Osasun Zentroa (Eibar)
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.
Debagoieneko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: Arrasateko Osasun Zentroa
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.
Tolosaldeko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: Tolosako Osasun Zentroa
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.
Goierri-Urola Garaiko ESIan
- Txertoa jartzeko lekua: Beasaingo Etengabeko Arreta Gunea
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.
Arabako Errioxako ESIan
- Txertaketa-puntuak: ohiko zentroak
- Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 15:00etatik 20:00etara.