El paso de un frente frío dejará chubascos este miércoles en la vertiente cantábrica, según la previsión de Euskalmet. La nubosidad irá en aumento durante la madrugada y, para la mañana, los cielos estarán ya cubiertos en la mitad norte de Euskadi.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la mañana y las horas centrales del día. A partir de la tarde, los chubascos irán remitiendo y tenderán a desaparecer por la noche.

En cuanto al viento, girará al noroeste a primeras horas del día. Durante el paso del frente, soplará con cierta intensidad, especialmente en puntos del litoral.

Además, las temperaturas máximas experimentarán un descenso, en una jornada marcada por la inestabilidad en la vertiente cantábrica.

En Navarra, predominarán los cielos nubosos en la mitad norte, mientras que en el sur habrá más claros. Se esperan lluvias débiles, que podrían ser localmente moderadas en el Pirineo.

El viento del noroeste soplará con intensidad moderada y podría ser fuerte en las zonas altas y expuestas.