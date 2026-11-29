Tras el paso del frente que dejará lluvias de intensidad variable este domingo, la próxima semana se presenta mayoritariamente seca.

El lunes amanecerá con abundantes nieblas, que serán especialmente persistentes en las zonas del interior. En el resto, predominarán los cielos despejados. Las temperaturas serán frías a primeras horas e incluso se registrarán heladas en algunos puntos de Álava, donde los termómetros no superarán los 10 grados. En el resto del territorio, las máximas podrán alcanzar los 15 grados.

El martes volverán a formarse nieblas matutinas, aunque serán menos persistentes que las del lunes. El cielo estará más nuboso que la jornada anterior, pero no se esperan precipitaciones.

El miércoles las nieblas persistentes volverán a afectar, sobre todo, a los valles del Ebro. Sin embargo, al final del día, el viento girará a noroeste y favorecerá la llegada de más nubosidad.

De cara al jueves, la tendencia apunta a la llegada de un frente, aunque no se espera que sea demasiado intenso ni que sus efectos se prolonguen en el tiempo.