Tras la alerta naranja por lluvias persistentes de este miércoles, durante los próximos días podremos disfrutar un tiempo más apacible, según la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.

Así, hoy jueves de madrugada y primeras horas de la mañana aún lloverá con intensidad en la vertiente cantábrica, pero los chubascos irán perdiendo intensidad a partir de la tarde. Las precipitaciones quedarán más concentradas en la vertiente cantábrica. La cota de nieve irá subiendo y por la tarde-noche se situará por encima de los 1.500 m. El viento del oeste y noroeste seguirá soplando con fuerza en la costa y en el valle del Ebro, aunque perderá intensidad hacia el final del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios.

El viernes tendremos una jornada de tiempo sereno. En el cielo de la mitad norte aparecerán algunos intervalos nubosos, predominando los cielos despejados hacia el sur. Se formarán nieblas a primeras horas y algunas heladas también en valles del interior. Las temperaturas máximas serán algo más elevadas, superándose ligeramente los 15 °C en el mejor de los casos. El viento soplará flojo y variable, predominando la componente sur, salvo en el Valle del Ebro, donde todavía soplará cierzo, pero ya menos intenso.

Para el inicio del fin de semana seguiremos con la misma tónica.