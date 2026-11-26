Tras el temporal, llega calma: los próximos días tendremos tiempo apacible con máximas más altas
Este jueves seguirá lloviendo aún, pero los chubascos irán perdiendo intensidad. La alerta naranja por lluvias ha dejado este miércoles casi 70 litros por metro cuadrado en Berriatua, y el viento ha ocasionado la caída de árboles en varios municipios de Bizkaia.
Tras la alerta naranja por lluvias persistentes de este miércoles, durante los próximos días podremos disfrutar un tiempo más apacible, según la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.
Así, hoy jueves de madrugada y primeras horas de la mañana aún lloverá con intensidad en la vertiente cantábrica, pero los chubascos irán perdiendo intensidad a partir de la tarde. Las precipitaciones quedarán más concentradas en la vertiente cantábrica. La cota de nieve irá subiendo y por la tarde-noche se situará por encima de los 1.500 m. El viento del oeste y noroeste seguirá soplando con fuerza en la costa y en el valle del Ebro, aunque perderá intensidad hacia el final del día. Las temperaturas apenas experimentarán cambios.
El viernes tendremos una jornada de tiempo sereno. En el cielo de la mitad norte aparecerán algunos intervalos nubosos, predominando los cielos despejados hacia el sur. Se formarán nieblas a primeras horas y algunas heladas también en valles del interior. Las temperaturas máximas serán algo más elevadas, superándose ligeramente los 15 °C en el mejor de los casos. El viento soplará flojo y variable, predominando la componente sur, salvo en el Valle del Ebro, donde todavía soplará cierzo, pero ya menos intenso.
Para el inicio del fin de semana seguiremos con la misma tónica.
Los datos de la alerta naranja por lluvias
La alerta naranja por lluvias persistentes dejó este jueves valores de récords. Berriatua fue sido la localidad en la que más lluvia se ha acumulado, con un registro de 67 litros por metro cuadrado, seguido de Pasaia (51 l/m2), Biarritz (51) y Forua (47).
En cuanto al viento, los valores más altos se registraron en Matxitxako (143 km/h), Aralar (112 km/h), Bilbao (100 km/h) y Laguardia (85 km/h).
Además, el temporal de lluvia y viento ocasionó la caída de árboles en varios municipios vizcaínos.
Llega la nieve
Asimismo, el aviso amarillo activado en el Pirineo navarro por nevadas dejó este miércoles una preciosa estampa de nieve en el entorno de Larra Belagua, donde el sábado comenzará la temporada de esquí.