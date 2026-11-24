La Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet prevé para este martes un día nuboso pero sin lluvia y con máximas en torno a los 16º, a las puertas de un descenso marcado del mercurio que se espera para mañana miércoles..

Así, hoy martes tendremos una jornada nubosa, aunque durante la primera mitad del día predominarán las nubes medias y altas, que no dejarán precipitaciones. Por la tarde aumentará la nubosidad y llegarán nubes más compactas, que dejarán lluvias generalizadas, especialmente durante la noche. El viento soplará inicialmente del sur, pero por la tarde girará a oeste o suroeste y se intensificará, sobre todo en la costa. Por la noche, la cota de nieve podría descender por debajo de los 1.500 metros. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente.

Mañana miércoles esperamos un ambiente con tintes invernales. Los chaparrones serán generalizados, siendo más frecuentes e intensos en la zona cantábrica, donde pueden venir acompañados de tormenta. Arreciarán los vientos del oeste y noroeste, sobre todo en la zona costera. Las temperaturas serán más bajas, con máximas incluso por debajo de los 10 °C en valles del interior. La cota de nieve se situará por debajo de los 1500 m.