A pesar de estar todavía en otoño, la semana será invernal, meteorológicamente hablando. Euskalmet y el servicio de meteorología de EITB prevén un descenso brusco de las temperaturas para comenzar la semana que, en líneas generales, no será lluviosa.

El lunes comenzará con nubes y nieblas, aunque irá despejándose conforme avancen las horas. Por la noche, volverán a aparecer algunas nubes bajas. Las temperaturas descenderán ligeramente, con mínimas de 4 ºC en el interior y de 10 ºC en la costa. Las máximas rondarán los 15 ºC.

La jornada del martes será la más fría de toda la semana, con mínimas de 2 ºC en Vitoria-Gasteiz; 4 ºC, en Pamplona y de 7-8 ºC en Bilbao, San Sebastián o Baiona. Las máximas oscilarán entre los 11 y los 14 ºC. Las nubes serán abundantes, sobre todo en el oeste, por lo que no se descarta que se produzcan lloviznas en esa parte del territorio.

La noche del miércoles será heladora en el interior, con mínimas de 1 ºC en el interior; en la costa rondarán los 6 ºC. En cuanto a las temperaturas máximas, se prevé un ligero ascenso, hasta los 12-15 ºC. El cielo permanecerá nuboso, aunque no se espera lluvia.

Según la tendencia, a partir del jueves las temperaturas comenzarán a recuperarse y las máximas alcanzarán los 14-16 ºC. Intervalos de nubes y claros, con más nubosidad durante la primera mitad del día. No se esperan cambios significativos para el viernes.