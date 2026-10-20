Álava ha registrado esta madrugada las primeras heladas de la temporada en el oeste del territorio y la estación meteorológica de Tobillas, en Valdegovía, ha marcado incluso valores térmicos negativos con una mínima de -0,4 ºC.



Según los datos de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, durante la pasada noche las temperaturas más bajas se han localizado en Álava con 2,8 ºC de mínima en Abetxuko (Vitoria-Gasteiz) y 3,2 ºC en Laguardia.



Pero el frío también se ha dejado notar en los otros dos territorios históricos. Así, en Gipuzkoa el termómetro ha bajado hasta los 7,4 ºC en Arrasate y a los 8,7 ºC en Miramon (San Sebastián), mientras que en Bizkaia la estación de Zorrotza (Bilbao) ha registrado 8,5 ºC.



Las bajas temperaturas han sido generalizadas en toda Euskadi en las últimas horas como prueba que la temperatura mínima más elevada de la noche han sido los 11 ºC localizados en la estación de Higer, en Hondarribia (Gipuzkoa).



A pesar de que la madrugada ha sido fría, a lo largo del día las temperaturas subirán unos tres cuatro grados más que ayer y en general superarán los 15 ºC. Mañana miércoles las temperaturas mínimas tenderán a subir, según el pronóstico de Euskalmet.