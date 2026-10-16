Las jornadas veraniegas de los últimos días darán paso a un ambiente totalmente otoñal este fin de semana, con lluvias y descenso notable de las temperaturas.

El viernes será gris y fresco en la mitad norte. Las nubes bajas dejarán el cielo cubierto y traerán algo de lluvia, especialmente durante la segunda mitad del día; las temperaturas máximas bajarán de manera acusada y se quedarán en torno a los 20 ºC. En la mitad sur el cielo se irá nublando a lo largo del día y podría llover algo a partir de la tarde; el descenso de temperaturas será más moderado, incluso imperceptible en el eje del Ebro. Viento norte a partir de la mañana.

El sábado el cielo estará cubierto de nubes bajas, salvo en el sureste, donde se pueden abrir algunos claros de vez en cuando. Se producirán precipitaciones en la vertiente cantábrica y puntos de la mediterránea. Las temperaturas volverán a bajar, siendo notable el descenso de las máximas del eje del Ebro; las máximas estarán entre los 15 y los 20 ºC. El viento del norte puede acentuar la sensación de fresco con su velocidad.

El domingo tendremos un ambiente algo más tranquilo, pero también más fresco. Alternarán las nubes y los claros, sobre todo durante las horas centrales del día. De madrugada y a primeras y últimas horas habrá más nubosidad, sin descartar algunos chubascos ocasionales. Las temperaturas seguirán bajando y las máximas se situarán en torno a los 14-16 ºC. El viento seguirá soplando del nordeste con cierta intensidad acentuando la sensación de fresco.