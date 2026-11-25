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Miércoles y jueves lluviosos, con temperaturas frías de invierno
Euskaraz irakurri: Asteazken eta ostegun euritsuak, neguko tenperatura hotzekin
Tiempo invernal con frío y lluvias para hoy y mañana en Euskal Herria. Por el oeste empezarán a registrarse esas lluvias cada vez más abundantes y, de cara a la jornada del jueves, en el interior de Bizkaia acumularemos todavía más agua por metro cuadrado.
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